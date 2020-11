DIRETTA/ Chievo Lecce (risultato 0-0) streaming video DAZN: formazioni, via!

DIRETTA CHIEVO LECCE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Chievo Lecce, che ci attende a minuti stasera, si è giocata già 22 volte tra il 1994 e il 2012 a cavallo della Serie A e della cadetteria. Il bilancio ci parla, considerando anche le gare a Via del Mare, di 8 successi per i clivensi, come altrettanti sono i successi dei salentini. I pareggi invece sono 6. Curiosità vuole che in equilibrio siano anche le vittorie in trasferta, 2 a testa. L’ultimo precedente risale al 13 maggio 2012 ed è anche l’ultima vittoria della squadra di Verona contro questo avversario. Si giocava la 38esima giornata del massimo campionato e il match fu deciso da una rete di Kamil Vacek al minuto 78. Poco dopo fu espulso Carrozzieri, lasciando i giallorossi in dieci in inferiorità numerica per l’eventuale assalto finale. Per trovare una vittoria dei pugliesi invece si deve tornare al dicembre del 2012 quando la squadra di casa al Via del Mare si impose per 3-2. Nel primo tempo arrivarono i gol di Ofere e Piatti con Bogliacino che riapriva parzialmente il match pronti via nella ripresa. Piatti rimetteva il sigillo con il gol nel finale di Mandelli che di fatto era utile solo per gli almanacchi. Ora ecco le formazioni ufficiali: via a Chievo Lecce! CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotoli; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, Djordjevic. A disposizione: Bragantini, Illanes, Colley, Rigione, Zuelli, Pucciarelli, Grubac, Pavlev, Viviani, Bertagnoli, D’Amico, Margiotta. Allenatore: Aglietti. LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. A disposizione: Bleve, Vigorito, Falco, Monterisi Pierno, Listkowski, Pettinari, Zuta Gallo, Maselli, Majer, Rodriguez. Allenatore: Corini.

DIRETTA CHIEVO LECCE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Lecce non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA CHIEVO LECCE: ANTICIPO GUSTOSO

Chievo Lecce, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, in programma venerdì 27 novembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. E’ big match tra due squadre che sono considerabili tra le più in forma del campionato. 15 punti per il Lecce, 14 per il Chievo che ha disputato però finora una partita in meno, con Empoli e Salernitana che guidano la classifica a quota 17 punti. I salentini dopo un inizio incerto sembrano aver trovato l’onda giusta, con 3 vittorie consecutive negli ultimi impegni di campionato e soprattutto il roboante 7-1 inflitto alla Reggiana che ha fatto grande scalpore. Ne aveva vinte 4 di fila il Chievo prima di frenare a Pordenone, raggiunto all’ultimo minuto dai Ramarri, per poi rinviare il successivo impegno. Le due squadre sembrano comunque avere le carte in regola per inseguire il salto in Serie A, considerando anche il materiale tecnico che le poneva già tra le favorite di inizio campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO LECCE

Le probabili formazioni di Chievo Lecce, sfida che andrà in scena presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alfredo Aglietti con un 4-4-2: Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano; Fabbro, Djordjevic. Gli ospiti guidati in panchina da Eugenio Corini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Gabriel; Zuta, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Stepinski, Listkowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Chievo Lecce secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa scaligeri partono lievemente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.60, mentre poi si sale a quota 2.95 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3.00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione salentina.

