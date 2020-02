Diretta Chievo Livorno/ Streaming video DAZN: partita senza storia? (Serie B)

Chievo Livorno, che si gioca in diretta dallo stadio Bentegodi, va in scena alle ore 18:00 di sabato 29 febbraio: è una delle partite valide per la 26^ giornata nel campionato di Serie B 2019-2020, e l’esito dei 90 minuti potrebbe essere scontato vista la situazione di classifica. Il torneo del Chievo è ancora piuttosto ondivago, ma stiamo pur sempre parlando di una squadra che è in corsa per la promozione magari attraverso i playoff, e che nell’ultimo turno ha fatto il colpo grosso contro il Pordenone rilanciando le sue ambizioni. A Livorno i cambi in panchina non hanno portato i frutti sperati: i labronici continuano a essere ultimi in classifica, non vincono da tempo e si stanno staccando da tutte le principali rivali per la salvezza. Anche volendo considerare una partecipazione ai playoff come obiettivo il quadro è desolante: l’ultima sconfitta, maturata sul campo della Salernitana, ci ha detto una volta di più come restare in Serie B sarà complesso per la squadra toscana. Attendiamo ora il calcio d’inizio nella diretta di Chievo Livorno; intanto possiamo valutare le potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Livorno non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: come sappiamo il campionato di Serie B è esclusiva (salvo l’anticipo del venerdì) della piattaforma DAZN, e dunque tutti i suoi abbonati potranno seguire la partita di oggi attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video, potendo eventualmente installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO LIVORNO

Le scelte di Michele Marcolini per Chievo Livorno dovrebbero vertere su un 4-3-1-2: in porta Semper, davanti a lui la conferma di Leverbe e Vaisanen con Dickmann pronto a riprendersi il posto a destra, dall’altra parte Renzetti mentre il vertice basso di centrocampo potrebbe essere Obi, che agirebbe in una mediana completata da Garritano (matchwinner a Pordenone) e Segre. Giaccherini sarebbe il battitore libero alle spalle dei due attaccanti: Meggiorini e Filip Djordjevic i due favoriti, eventualmente Ceter e Grubac potrebbero avere spazio a partita in corso. Nel Livorno mancherà Rocca per squalifica: Awua sembra essere candidato per prenderne il posto nel centrocampo a cinque disposto da Roberto Breda, nel quale Delprato e Luci possono essere confermati in qualità di mezzali. Morganella e Agardius per gli esterni, dove però cerca spazio anche Marsura: l’ex Venezia può agire anche come attaccante in luogo di Marras o Luca Rizzo, qui se la gioca anche Franco Ferrari. Sembra invece formata la difesa a protezione di Zima: ci saranno Boben, il veterano Silvestre e Bogdan.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Chievo Livorno sono state indicate dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui ovviamente la squadra di casa è nettamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,80 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 5,25 volte la puntata che è stato posto sul segno 2 per l’affermazione dei labronici. L’eventualità del segno X, che regola il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,20 volte quanto puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA