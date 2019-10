Diretta Chievo Napoli Primavera/ Streaming video tv: Baronio cerca la riscossa

Chievo Napoli Primavera in diretta: il campionato giovanile si appresta a vivere la sua 6^ giornata. Ha aperto le danze l’anticipo tra Fiorentina e Pescara e domenica 27 ottobre alle ore 10:00 toccherà ai clivensi ospitare i partenopei. Le squadre si presentano a questo incontro con un ruolino di marcia non certo esaltante. Il Chievo è fanalino di coda e occupa l’ultima posizione in classifica con un solo punto al suo attivo. Poco meglio ha fatto il Napoli che con 4 punti occupa in ogni caso le parti meno nobili della classifica.

DIRETTA CHIEVO NAPOLI PRIMAVERA: DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

La partita tra Chievo e Napoli sarà visibile in diretta a partire dalle 10 di domenica 27 ottobre sul canale Sportitalia con Gabriele Schiavi coadiuvato dal commento tecnico di Giampaolo Saurini.

CHIEVO NAPOLI PRIMAVERA: IL MOMENTO DEI PARTENOPEI

La squadra partenopea allenata da Roberto Baronio attraversa un difficile momento non solo in campionato, ma anche in Youth League, dove occupa l’ultimo posto del girone E. In particolare la cocente sconfitta patita contro i ragazzi del Salisburgo per 7-2 ha minato le sicurezze di questi giovani calciatori, sui quali ora il mister dovrà lavorare anche in chiave psicologica. Il Napoli aveva anche cominciato bene la gara con il vantaggio di Costanzo con un perentorio colpo di testa direttamente da calcio d’angolo, ma è stata solo una passeggera illusione con il primo tempo che si è chiuso con il ribaltamento del risultato e il vero e proprio crollo avvenuto nella ripresa. Il Napoli però ha l’occasione giusta per riconquistare un po’ di fiducia nella prossima gara di campionato con un turno che almeno sulla carta si presenta agevole per invertire una rotta che soprattutto lontano da casa non ha portato risultati brillanti. Un solo pareggio all’attivo ottenuto alla quarta giornata contro l’Empoli e prima della sconfitta subita in settimana in Youth League, un’altra battuta d’arresto questa volta inferta dalla Roma di De Rossi. Una sconfitta che agli occhi di molti è sembrata ingiusta viste le occasioni, soprattutto nel finale con Zedadka e Palmieri, di riequilibrare la partita, ma che in realtà hanno messo ulteriormente in luce i limiti in fase realizzativa di questa squadra che ha il peggior attacco del campionato.

CHIEVO NAPOLI PRIMAVERA: IL MOMENTO DEI CLIVENSI

In settimana invece il Chievo ha avuto modo di allenarsi e prepararsi al meglio per la sfida con il Napoli. La squadra di mister Mandelli ha ottenuto il suo unico punto proprio nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina, alla quale ha inflitto una brutta battuta d’arresto. Il Chievo era anche passato in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Demirovic, ma si è fatto raggiungere da Lovisa. Sono stati i viola a fare la partita, ma proprio in virtù di questo sbilanciamento offensivo da parte dei padroni di casa, nel finale è stato soprattutto il Chievo a rendersi pericoloso e sfiorare il colpaccio con Enyan e Priore. Un punto che regala morale e fiducia in vista della prossima partita, decisamente alla portata dei ragazzi di mister Mandelli.



