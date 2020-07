Diretta Chievo Pescara/ Streaming video DAZN, delfini salvezza vicina (Serie B)

Chievo Pescara, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi della città veneta, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 31 luglio 2020, per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Match point per i play off per il Chievo, che espugnando il campo del Benevento e battendo il Cittadella nel derby veneto, negli ultimi due turni di campionato si è rimesso prepotentemente in carreggiata per gli spareggi per la Serie A. L’ultima giornata del campionato cadetto sarà però appassionante, considerando la strettissima distanza tra le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. C’è dentro fino al collo anche il Pescara, che ha però raccolto al volo l’ultimo salvagente lanciato dal match interno contro il derelitto Livorno. Vittoria interna non esaltante, ma gli abruzzesi sono ora padroni del loro destino e vincendo al Bentegodi potrebbero addirittura evitare i play out, soprattutto se arrivassero buone notizie dagli incroci dagli altri campi, su tutti quello decisivo in chiave salvezza tra Venezia e Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Pescara non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Pescara, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie B allo stadio Marc’Antonio Bentegodi. Il Chievo allenato da Alfredo Aglietti sarà schierato con un 4-3-3 come modulo di partenza e questa formazione titolare: Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Djordjevic, Ceter. Risponderà il Pescara guidato in panchina da Sottil con un 4-3-2-1 e questa formazione schierata dal primo minuto: Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Balzano; Busellato, Palmiero, Memushaj; Kastanos, Clemenza; Maniero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Chievo Pescara. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Pescara (segno 2) varrebbe 3,85 volte la posta in palio.



