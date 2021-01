Diretta Chievo Pescara/ Streaming video DAZN: gialloblu in grande striscia (Serie B)

DIRETTA CHIEVO PESCARA: I VENETI PARTONO FAVORITI

Chievo Pescara, in diretta dallo stadio Bentegodi, va in scena alle ore 15:00 di domenica 31 gennaio: la partita è valida per la 20^ giornata di Serie B 20202-2021. Anche per queste due squadre inizia il girone di ritorno: i veneti hanno dovuto aspettare mercoledì per terminare l’andata e lo hanno fatto nel migliore dei modi, vincendo il recupero contro il Cittadella e posizionandosi al sesto posto in classifica. Zona playoff blindata, ma soprattutto siamo ancora la possibilità di promozione diretta è ora ampiamente alla portata; Alfredo Aglietti spera dunque che la partita di oggi rispetti il pronostico.

Il Chievo parte infatti favorito, anche perché il Pescara è in crisi: la sconfitta maturata all’Arechi sabato scorso ha fatto precipitare gli abruzzesi al penultimo posto, scavalcati anche dalla rediviva Entella. Il cambio di allenatore non ha portato i frutti sperati, e la situazione si sta realmente complicando; servirà assolutamente fare il colpo esterno nella diretta di Chievo Pescara ma non sarà semplice. Intanto noi possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati alla partita, iniziando dalla lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA CHIEVO PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Pescara non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B è infatti sulla piattaforma DAZN che, ad eccezione dell’anticipo, manda in onda tutte le partite di campionato in esclusiva. La visione sarà dunque riservata agli abbonati a questo servizio, tramite la diretta streaming video: si potranno utilizzare dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone oppure servirsi di una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PESCARA

Aglietti potrebbe cambiare qualcosa in Chievo Pescara: spera in una maglia Bertagnoli, in gol mercoledì e pronto a sostituire Mattia Viviani in mezzo al campo. Confermato Palmiero come regista, Giaccherini insidia Garritano e Canotto per una maglia sugli esterni di centrocampo ma potrebbe tornare titolare anche Ciciretti; davanti, per uno tra Manuel De Luca (lui pure a segno) e Margiotta può esserci riposo per mandare in campo Fabbro; allo stesso modo Leverbe se la gioca con Rigione e Gigliotti per proteggere Semper, con Mogos e Renzetti sulle fasce laterali. Senza troppe certezze, Roberto Breda dovrebbe affidarsi a un 3-5-2: scalpitano Asencio e Odgaard, ma solo il primo potrebbe essere titolare per giocare davanti insieme a Galano. Bellanova e Nzita rischiano sulla pressione di Antonio Balzano e Masciangelo per gli esterni, Valdifiori sarà il playmaker con la collaborazione di Maistro e Memushaj (con Omeonga e Machin che sperano di essere titolari), in difesa Salvatore Bocchetti, Sorensen e Jaroszynski partono favoriti sulla concorrenza (soprattutto Drudi) per posizionarsi davanti a Fiorillo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Chievo Pescara, e allora andiamo subito a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,60 volte la posta contro il valore di 6,00 che è stato posto sul segno 2, che identifica ovviamente l’eventualità del successo ospite. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA