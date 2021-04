Diretta/ Chievo Pisa (Serie B), streaming video DAZN: chiamata per i play off

DIRETTA CHIEVO PISA: SFIDA EQUILIBRATA!

Chievo Pisa, in diretta lunedì 12 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Venezia sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Chiamata per i play off sia per il Chievo sia per il Pisa. Certo per i toscani potrebbe essere l’ultima, dopo l’ultima sconfitta in casa contro il lanciatissimo Lecce i nerazzurri toscani sono scivolati a -5 proprio dal Chievo all’ottavo posto e dalla conseguente possibilità di qualificarsi alla post season.

E’ stata comunque la seconda sconfitta di fila per il Pisa e un altro ko potrebbe costare un allontanamento definitivo dalla zona alta della classifica. Il Chievo dalla sua non ha intenzione di mettere in palio proprio il suo posto: l’1-1 interno contro la Spal è stato per gli scaligeri il terzo pareggio consecutivo, la più immediata inseguitrice della squadra allenata da Alfredo Aglietti è sempre il Brescia che si trova a sole 2 lunghezze di distanza ed ha mancato l’aggancio nell’ultimo turno solo subendo il pari al 96′ contro la Reggiana: perdere altri punti potrebbe essere fatale ai gialloblu nella corsa alla post season.

DIRETTA CHIEVO PISA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Pisa non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PISA

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Pisa presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Alfredo Aglietti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Palmiero, Obi, Ciceretti; Djordjevic, Canotto. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gori; Birindelli, Belli, Benedetti, Beghetto; Gucher, Caracciolo, Quaini; Marsura, Vido, Marconi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Chievo Pisa, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.90 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 4.85 volte quanto avrete deciso di puntare.



