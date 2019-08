Diretta Chievo Ravenna/ Streaming video e tv: esordio per i clivensi (Coppa Italia)

Chievo Ravenna, diretta dall’arbitro Riccardo Ros, è la partita in programma oggi domenica 11 agosto 2019 allo stadio Bentegodi, con fischio d’inizio fissato per le ore 18,30. Per il secondo turno preliminare della Coppa Italia ecco in campo una big del secondo campionato cadetto: con la diretta Chievo Ravenna, i clivensi di Marcolini scendono in campo per la prima volta dopo un’estate bollente, in cui i gialloblu si sono preparanti avendo in mente il solo obbiettivo di tornare presto nel primo campionato italiano. Ben motivati anche i romagnoli, che però non godono certo del favore del pronostico: va poi aggiunto che il club che quest’anno affronterà il campionato di Serie C infatti ha superato con difficoltà la Sanremese nella prima parte del tabellone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Ravenna, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

DIRETTA CHIEVO RAVENNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Chievo e Ravenna appare complicato immaginare le prime mosse di Marcolini, trattandosi questo solo del primo impegno ufficiale: non tutti i giocatori sono infatti al top della condizione. Per la sfida di questa sera però il tecnico dovrebbe voler ancora attuare il 3-5-2 come modulo di partenza, con Seculin tra i pali e di fronte Tomovic, Cesar e Bertagnoli. Per la mediana invece si fanno avanti Vignato, Ivan, Obi, Hetemaj e Garritano mentre toccherà a Pucciarelli e Stepinski agire in attacco. Sarà invece il 4-3-3 il modulo di partenza del Ravenna, dove Foschi scommetterà ancora sul tridente con Raffini, Selleri e Fyda in attacco. Per la mediana invece si va avanti il terzetto con Sabba, Jidayi e D’Eramo, mentre toccherà a a Nigretti, Ronchi. Sirri e Ricchi fare da titolari in difesa: tra i pali ecco Cincilla.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio della diretta tra Chievo e Ravenna, il portale di scommesse snai non esita a concedere ai gialloblu il favore del pronostico, visto anche il diverso valore delle due rose. Nell’1×2 vediamo quindi che la vittoria del Chievo è stata data a 1,17, contro il più elevato 11,00 fissato per il Ravenna: il pari vale 5,75 la posta.



