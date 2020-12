Diretta/ Chievo Reggina (Serie B) streaming video DAZN: a caccia di riscatto

DIRETTA CHIEVO REGGINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Chievo Reggina, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona in programma venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. A caccia di riscatto due formazioni che per motivi diversi hanno attraversato momenti difficili. Vale per il Chievo che dopo una partenza di campionato incoraggiante, che aveva fatto pensare alla squadra di Aglietti come immediatamente pronta per lanciarsi verso la lotta per la Serie A, ha frenato bruscamente. Solo un punto nelle ultime 3 partite disputate in campionato dagli scaligeri, con 2 sconfitte consecutive contro Lecce e Frosinone (quest’ultima subendo una rimonta da 0-2 a 3-2). La Reggina invece dopo 4 sconfitte consecutive in campionato (5 considerando il ko di Coppa Italia a Bologna) ha appena rialzato la testa nell’ultima sfida disputata, battendo 2-1 il Brescia e riprendendo fiato in una classifica che stava diventando parecchio deficitaria per i calabresi.

DIRETTA CHIEVO REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Reggina sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, essendo questo l’anticipo del venerdì sera della Serie B, trasmesso dalla Tv di Stato sul canale numero 57. La diretta streaming video di conseguenza raddoppierà: disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play, oppure per gli abbonati su Dazn, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie B. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO REGGINA

Le probabili formazioni di Chievo Reggina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alfredo Aglietti con un 4-4-2: Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano, Djordjevic, Fabbro. Gli ospiti guidati in panchina da Domenico Toscano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Plizzari; Del Prato, Gasparetto, Cionek, Liotti; Situm, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Chievo e Reggina queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.00.



