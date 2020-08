Diretta Chievo Spezia/ Streaming video DAZN: Aglietti accoglie Italiano al Bentegodi

Chievo Spezia, in diretta oggi dal Marc’Antonio Bentegodi, è la partita in programma oggi, sabato 8 agosto 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Entriamo nel vivo del tabellone dei play off della Serie B 2019-2020: questa sera con la diretta tra Chievo e Spezia assisteremo al match di andata delle semifinali della fase finale del secondo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Benché infatti l’incrocio si ripeterà come ritorno già il prossimo 11 agosto, certo sarà importante per Aglietti come per Italiano cominciare bene, per non ritrovarsi a dover fare l’impossibile martedì prossimo. E’ dunque sfida da preparare con grande attenzione da parte dei due allenatori, e che pure si annuncia dall’esito ben aperto, anche se vi approdano due club in differenti momenti di forma. Va infatti ricordato che il Chievo di Aglietti sta vivendo un finale di stagione particolare: se da una parte ha appena brillantemente superato l’Empoli nel primo turno preliminare, pure non ha dimostrato grande continuità nella conclusione della stagione regolare della Serie B, che gli ha regalato solo un sesto posto. Di fronte poi questa sera ci saranno i liguri di Italiano, a cui è mancato pochissimo per strappare il pass per la promozione diretta in Serie A e che pure oggi saranno in campo al top della condizione, avendo anche poi pure beneficiato di qualche giorno extra di riposo. Ma in uno scontro diretto del genere davvero può ancora succedere di tutto: solo il campo ce lo dirà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Spezia non sarà disponibile: anche la fase finale del campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPEZIA

Per la diretta tra Chievo e Spezia, sfida di andata delle semifinali dei play off della Serie B, ecco che mister Aglietti non dovrebbe riservar grandi novità per il suo 11, dove invece verrano confermati gran parte dei titolari che hanno strappato la qualificazione contro l’Empoli, solo pochi giorni fa. Sarà dunque 4-3-3 il modulo di partenza dei gialloblu, dove vedremo stasera titolari in attacco dal primo minuto Garritano, Djordjevic e Vignato. Pronti poi nel centrocampo anche Segre, Esposito e Obi, mentre nel reparto difensivo dovremmo rivedere dal primo minuto, di fronte al numero 1 Semper, Rigione e Leverbe, con Renzetti e Dickmann post in corsia. Sarà uno speculare 4-3-3 il modulo di partenza dello Spezia di Mister Italiano, dove tra i pali non dovrebbe mancare il portiere ex Udinese Scuffet. Di fronte al numero 1 dovrebbe poi presenziare in campo dal primo minuto Erlic e Terzi al centro della difesa, con il duo Ferrer-Ramos a guardia delle corsie. In mediana ci sarà poi spazio in cabina di regia per Acampora, mentre Bartolomei e Mora faranno da mezz’ala: sono infine maglie consegnate anche in attacco, dove non mancheranno questa sera Ragusa, Gyasi e Nzola (match winner contro la Salernitana nell’ultima partita di campionato).

QUOTE E PRONOSTICO

Benché sulla carta la diretta tra Chievo e Spezia si annunci come match molto aperto, pure alla vigilia del fischio d’inizio non possiamo non concedere ai veneti il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match ha fissato a 1.87 il successo dei gialloblu, contro la quota più elevata di 4.50 per la vittoria dei liguri: il pareggio invece vale 3.25 la posta in palio.



