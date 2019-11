Diretta Chievo Torino Primavera/ Streaming video tv: per risalire posizioni

Chievo Torino Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lodi, si giocherà oggi pomeriggio, sabato 9 novembre 2019, alle ore 13.00 per l’ottava giornata di Primavera 1. La classifica ci dice che Chievo Torino Primavera sarà una partita tra due squadre che non hanno fatto molto bene fin qui: appena 5 punti per il Chievo, ma forse fanno notizia soprattutto i 7 punti del Torino, che storicamente ha sempre avuto squadre Primavera molto forti ma quest’anno non riesce ad ingranare la giusta marcia.Attenzione però, perché nella scorsa giornata entrambe le squadre hanno vinto e convinto: il Chievo si è imposto per 0-3 sul campo della Lazio, mentre il Torino ha vinto 5-1 in casa contro il Bologna. L’obiettivo allora è lo stesso per le due formazioni: vincere ancora, per risalire posizioni scalando la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Chievo Torino Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, in questo caso sul canale SI Solo Calcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TORINO PRIMAVERA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per Chievo Torino Primavera. Per i padroni di casa di Paolo Mandelli si può immaginare la conferma della squadra che ha travolto la Lazio, un 4-3-3 con Salvaterra, Colley, Leggero ed Enyan nella retroguardia a quattro davanti al portiere Caprile, a centrocampo il possibile terzetto formato da Sperti, capitan Zuelli e Tuzzo, infine il tridente d’attacco con Zanazzi e Mancini ai fianchi della prima punta Makni. Discorso simile per il Torino, che arriva dalla netta vittoria contro il Bologna. Marco Sesia di conseguenza potrebbe riproporre il 3-4-1-2 con i seguenti interpreti: Lewis in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Ghazoini, Buongiorno e Celesia; a centrocampo da destra a sinistra Singo, Greco, Onisa e Michelotti, qualche metro più avanti Moreo in appoggio al tandem d’attacco composto da Lucca e Rauti.



