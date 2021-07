Diretta ciclismo/ Streaming video tv: la prova su strada donne. Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA CICLISMO SU STRADA, PROVA IN LINEA:

Si accenderà oggi, domenica 25 luglio 20210 la diretta della prova in linea per il ciclismo su strada femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A ventiquattro ore dalla prova maschile, ecco che oggi saranno protagoniste le donne per la gara delle due ruote, di certo la più attesa di questa rassegna olimpica, dove pure si candida per il podio l’azzurra Elisa Longo Borghini. La ciclista, campionessa tricolore, assieme alle compagne di squadra Marta Bastianelli, Marta Cavalli e Soraya Paladin è pronta ad affrontare un percorso di 133 km da Musashinonomori Parka fino al Fuji International Speed Way, impegnativo ma non impossibile e certo pienamente nelle corde della verbanese, nostro nome di punta oggi. Pure ovviamente la concorrenza sarà grandissima: prime favorite saranno chiaramente le olandesi, guidate dalla campionessa olimpica in carica (nonché fresca vincitrice del Giro Rosa) Anna Van der Breggen, con le inossidabili Annemiek Van Vleuten e Demi Vollering. Ma saranno occhi puntati oggi per la diretta della prova in linea del ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche su Deignan e Niewiadonma: e il colpo di scena non è mai da escludere.

Risultati Nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi le prime finali!

DIRETTA CICLISMO SU STRADA, GARA IN LINEA OLIMPIADI 2020 DI TOKYO: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo che per seguire la diretta della prova in linea del ciclismo su strada al femminile alle Olimpiadi 2020 di Tokyo riferimento principale sarà la piattaforma in abbonamento Discovery+ che garantirà la visione di tutti i giochi nipponici in diretta streaming video. Ricordiamo che tale servizio è poi riservato anche per i clienti Amazon Prime, Timvision e Eurosport Player. Da aggiungere che la prova non sarà visibile integralmente in diretta tv: la Rai ha infatti acquistato solo 200 ore di trasmissione dei giochi. Pure nella giornata, la tv di stato potrebbe comunque decidere di aprire una finestra su questo attesissimo appuntamento: nel caso i canali di riferimento saranno Raidue e Raisport + HD.

Diretta Gabriele Detti/ Finale 400 sl streaming video tv, Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA CICLISMO SU STRADA FEMMINILE GARA IN LINEA: IL PERCORSO

Impazienti di dare il via alla diretta per il ciclismo su strada femminile della gara in linea alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pure ci pare necessario andare a studiare il percorso che metterà in palio l’oro a cinque cerchi: la partenza, ricordiamo, avverrà alle ore 6.00 del mattino dal Musashinonomori Park, per concludersi verso le 10.30, ora italiana, al Fuji International Speedway. Come accennato prima, di tratta di un tracciato di 133 km che rispecchia solo in parte il percorso degli uomini: per le donne però è stato previsto un solo passaggio al Kagosaka Pass e nessuna scalata al Fuji Sanroku. Una scelta che pure è stata molto criticata, perché potrebbe portare a una perdita di spettacolarità e intensità della gara di oggi. Dando comunque un occhio al percorso vediamo che dal via saranno almeno 40 km in piano: dal Samihara però la strada comincerà a salire per il Gpm posto all’80 km del Doushi Road. Di seguito un breve tratto in falso piano e ancora salita con il Kagosaka Pass per il momento chiave della corsa al femminile. Scollinato sarà complicata discesa fino al circuito finale, completamente in piano al Fuji International Speedway

LEGGI ANCHE:

Diretta Alberto Razzetti/ Finale 400 misti streaming video tv, Olimpiadi 2020 Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA