Diretta Cile Svezia/ Streaming video e tv, debutto ai Mondiali femminili 2019

Cile Svezia, diretta dall’arbitro messicano Lucila Venegas questo pomeriggio, martedì 11 giugno alle ore 18.00 presso lo stadio Roazhon Park di Rennes, è una partita che si disputa per la prima giornata del girone F della fase finale dei Mondiali di calcio femminili 2019 in corso in Francia. Cile Svezia dunque segna il debutto di sudamericane e scandinave in questa rassegna iridata che le vede impegnate nello stesso gruppo di Usa e Thailandia, che ovviamente saranno le prossime avversarie di Cile e Svezia. Il debutto avrà un valore speciale per le sudamericane, perché è la prima volta che il Cile femminile si qualifica per i Mondiali e di conseguenza sarà per loro una prima volta assoluta, mentre la Svezia dall’alto della sua eccellente tradizione punta naturalmente ad essere protagonista ai massimi livelli anche quest’anno in Francia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cile Svezia sarà garantita per tutti gli abbonati alla televisione satellitare alle ore 18.00 di oggi pomeriggio sul canale Sky Sport Mondiali, che è il numero 202. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CILE SVEZIA

Parlando delle probabili formazioni di Cile Svezia, naturalmente dobbiamo tenere conto del fatto che si tratta di due squadre al loro debutto in questi Mondiali di calcio femminile 2019. Per le scandinave possiamo disegnare un modulo 4-2-3-1 che è quello che abbiamo visto all’opera nelle più recenti amichevoli, impostato su Stina Blackstenius come prima punta, dunque l’attaccante del Linköpings FC dovrebbe essere anche oggi il punto di riferimento offensivo. Modulo simile ma in realtà più coperto per il Cile, che nell’ultima amichevole contro la Germania ha proposto un 4-5-1 che è naturalmente la versione più difensiva del 4-2-3-1, con cui condivide la difesa a quattro e una sola punta di ruolo, in questo caso María José Urrutia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cile Svezia, che vede nettamente favorite le scandinave – formalmente in trasferta, dettaglio da sapere per il segno da giocare – secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 2 per la vittoria della Svezia è quotato a 1,13, mentre si sale a 7,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria del Cile varrebbe ben 22,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA