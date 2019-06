Diretta Cile Uruguay/ Streaming video DAZN: per il primo posto (Copa America 2019)

Cile Uruguay, diretta dall’arbitro brasiliano Raphael Claus, si gioca questa notte alle ore 1.00 italiana della notte fra lunedì e martedì, quando saranno naturalmente le ore 20.00 di lunedì sera a Rio de Janeiro, che ospiterà la partita nel leggendario scenario dello stadio Maracana. Cile Uruguay però a dire il vero non metterà molto in palio nella terza giornata del girone C della Copa America 2019 in corso di svolgimento in Brasile. Infatti le due squadre sono già certe della qualificazione ai quarti di finale e si giocano al massimo il primo posto. Cile favorito avendo vinto le prime due partite, mentre l’Uruguay finora ha raccolto un successo e un pareggio, dunque la Celeste ha 4 punti contro 6. Al Cile basta il pareggio per blindare il primato, all’Uruguay invece naturalmente servirebbe il pareggio. L’obiettivo comunque è da non sottovalutare: la prima infatti affronterà il Perù, alla seconda toccherà invece la Colombia, ostacolo certamente più impegnativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Cile Uruguay non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Copa America 2019.

PROBABILI FORMAZIONI CILE URUGUAY

Ci sarà turnover nelle probabili formazioni di Cile Uruguay? La domanda è legittima, dal momento che entrambe le Nazionali hanno già acquisito la qualificazione per i quarti di finale della Copa America 2019. Abbiamo però visto che raggiungere il primo posto avrebbe grande importanza, di conseguenza è credibile pensare che i due commissari tecnici proporranno solo poche modifiche alle loro migliori formazioni. Per il Cile di Reinaldo Rueda si dovrebbe vedere un 4-3-3 con l’ex interista Medel ormai stabilmente spostato in difesa, Pulgar e Vidal tra le colonne del centrocampo e un attacco naturalmente incentrato su Alexis Sanchez. Per l’Uruguay dell’eterno Oscar Tabarez invece il modulo di riferimento è il 4-4-2 imperniato su Cavani e Suarez e altri volti noti in ogni settore del campo, da Bentancur e Torreira in mediana, Caceres e il neo-interista Godin in difesa e Muslera in porta.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Cile Uruguay, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favorita la Celeste, pur al momento dietro in classifica. Il segno 2 per la vittoria dell’Uruguay è infatti quotato a 2,15, mentre poi si sale a 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e molto simile è la quota di 3,40 proposta per il segno 1 che indica una vittoria del Cile.



