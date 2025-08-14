Diretta Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che si giocano giovedì 14 agosto nel Masters 1000.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: SUBITO BRONZETTI GAUFF!

Tocca subito a Lucia Bronzetti nella diretta Cincinnati Open 2025: come già visto per la riminese la sfida degli ottavi di finale è tostissima, l’avversaria è quella Coco Gauff che il Western & Southern Open lo aveva vinto due anni fa quando ne aveva 19, una giocatrice apparsa giovanissima sulla scena e che poi è stata capace di mettere in bacheca due Slam, gli Us Open di casa e il Roland Garros dello scorso giugno in una finale vinta contro la numero 1 Aryna Sabalenka. La Gauff forse ha avuto la sfortuna di giocare nella stessa epoca della bielorussa e soprattutto di Iga Swiatek, che di Slam ne ha vinti 6, ma comunque si difende.

Diretta Nardi Alcaraz/ Cincinnati Open 2025 streaming video tv: sfida al campione spagnolo! (oggi 14 agosto)

Per la Bronzetti dunque una missione davvero complicatissima, ma in palio c’è un potenziale derby contro Jasmine Paolini: naturalmente siamo ben lontani dalla finale di Flushing Meadows tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci, ma comunque avere una sfida tutta azzurra nei quarti di un Masters 1000 sarebbe un bel modo per presentare la nostra “rappresentanza” femminile agli Us Open; staremo a vedere, la parola infatti può passare ai campi perché ci siamo davvero, e noi siamo pronti a raccontare un altro capitolo dedicato alla diretta Cincinnati Open 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sinner Mannarino (risultato 6-4;7-6), Jannik vince a fatica (Cincinnati Open 2025, 13 agosto)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Cincinnati Open 2025 sarà disponibile sui canali della televisione satellitare (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e dunque anche in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

CINCINNATI OPEN 2025: CACCIA AI QUARTI!

Nella diretta Cincinnati Open 2025 vivremo una grande giornata che riguarda soprattutto l’Itala: capitolo a parte per Jannik Sinner, ma giovedì 14 agosto già alle ore 17:00 scende in campo la prima di due italiane che vanno a caccia della qualificazione ai quarti, e che si affronterebbero in un derby tutto azzurro.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025/ Shelton Bautista video streaming tv: forfait Tiafoe, avanza Rune (13 agosto)

Lucia Bronzetti aprirà le danze in una sfida del tutto ostica: la sua avversaria è infatti Coco Gauff, che non ha bisogno di presentazioni ma, possiamo dirlo, a 21 anni ha già vinto due Slam (giocando tre finali) e due Masters 1000, tra cui proprio il Western & Southern Open due anni fa. Insomma: il pronostico è suo.

La Bronzetti comunque è in palla, e dopo aver eliminato Daria Kasatkina è anche riuscita a rimontare Jelena Ostapenko; per Jasmine Paolini il match di oggi è ancora più significativo, perché la sua avversaria è quella Barbora Krejcikova che l’anno scorso l’aveva battuta nella finale di Wimbledon, cancellandole un grande sogno nella carriera.

L’occasione di rifarsi su una superficie diversa e forse più consona c’è tutto, la Krejcikova ha già sofferto contro la giovanissima Iva Jovic; vedremo perché ogni match fa storia a sé, noi siamo pronti a vivere insieme un’altra diretta Cincinnati Open 2025.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: PAOLINI E BRONZETTI CI CREDONO

Le due italiane quindi ci credono, e nella diretta Cincinnati Open 2025 cercano quella vittoria che consentirebbe loro di essere avversarie nei quarti di finale; nella parte bassa del tabellone le occasioni per centrare la finale esistono eccome, perché Veronika Kudermetova e Magda Linette (che ha eliminato Jessica Pegula) sono avversarie battibili e naturalmente lo stesso va detto di Ella Seidel, della quale avevamo già parlato per la sua giovane età e l’ottimo Cincinnati Open 2025 che sta disputando, e Varvara Gracheva. Vincere oggi significherebbe quindi avvicinare sensibilmente la finale del Masters 1000.

A completamento delle informazioni sulla giornata di oggi aggiungiamo poi che si deve giocare l’ultimo ottavo Atp, che non si è completato a causa dell’interruzione per pioggia: si va alla ricerca dell’avversario di Alexander Zverev e quindi siamo nella parte bassa del tabellone, Ben Shelton dopo la vittoria a Toronto sfida Jiri Lehecka con la possibilità quantomeno di una seconda finale consecutiva a questo livello, anche se ancor prima di preoccuparsi di Jannik Sinner dovrebbe sfidare Carlos Alcaraz che nella notte non ha lasciato alcuno scampo al nostro Luca Nardi.