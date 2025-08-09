Diretta Cincinnati Open 2025 Musetti Bonzi streaming video tv: orario e risultati delle partite per il torneo Masters 1000 in Ohio (oggi 9 agosto)

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: IL MASTERS 1000 IN OHIO

Calato il sipario sul Canada, per il grande tennis è già tempo di vivere appieno le emozioni della diretta Cincinnati Open 2025, il secondo Masters 1000 dell’estate in Nord America. Siamo in Ohio e soprattutto siamo sempre più vicini agli Us Open, motivo per il quale tornano presenti big come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che avevano saltato Toronto.

L’altoatesino è pure campione in carica, avendo conquistato il titolo nella passata edizione battendo in finale Frances Tiafoe sulla strada verso il trionfo a New York, quindi per Jannik Sinner ci saranno anche 1000 punti da difendere in classifica: oggi ci attende anche il suo debutto, si giocherà a partire dalle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 9 agosto.

Nella diretta Cincinnati Open 2025 seguiremo quindi Sinner Galan, partita alla quale dedicheremo un approfondimento a sé stante, quindi dedichiamoci adesso agli altri italiani: di spunti comunque non ne mancheranno, perché saranno ben quattro gli Azzurri a scendere in campo nelle prossime ore sul cemento dell’Ohio.

Dalla stessa parte del tabellone di Jannik Sinner ci sono infatti Lorenzo Musetti (con il quale il derby sarebbe possibile ai quarti), Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, che potenzialmente potrebbero incrociarsi agli ottavi e poi, volendo sognare in grande, in semifinale potrebbero trovare uno fra Jannik e Lorenzo.

CINCINNATI OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre per i tornei Masters 1000, la diretta Cincinnati Open 2025 in tv sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, anche tramite Sky Go o Now Tv per chi optasse per la diretta streaming video.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: LE PARTITE DEGLI ITALIANI OGGI

Ci sono quindi tre partite con tennisti italiani coinvolti che dobbiamo presentare per la diretta Cincinnati Open 2025. Sono tutti teste di serie e quindi tutti debuttano ora, cominciamo da Lorenzo Musetti che deve scuotersi dopo un periodo abbastanza difficile ma è pur sempre il numero 8 del seeding in Ohio e debutterà contro il francese Benjamin Bonzi, che ha esordito vincendo in rimonta contro Matteo Arnaldi, impedendo così il possibile derby italiano nel match del debutto per il bronzo olimpico.

Incrocio francese anche per Flavio Cobolli oggi nella diretta Cincinnati Open 2025, per lui infatti l’ostacolo sarà il qualificato Térence Atmane, suo coetaneo del 2002, che si è sbarazzato in due set del giapponese Yoshihito Nishioka. Vittoria in due set anche per il belga Zizou Bergs, che si è sbarazzato del britannico Jacob Fearnley per giungere a sfidare il nostro Lorenzo Sonego in un sabato che si annuncia davvero intenso per i nostri giocatori sul cemento di Cincinnati…