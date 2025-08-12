Diretta Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che si giocano martedì 12 agosto per il terzo turno.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: TRE ITALIANI IN CAMPO!

Per la diretta Cincinnati Open 2025 si torna in campo martedì 12 agosto: abbiamo i match che chiudono il terzo turno di questo torneo Masters 1000 che si gioca in Ohio, il Western & Southern Open come già detto in più occasioni fa da ideale apripista agli Us Open e oggi avremo ben tre italiani impegnati nelle partite.

Sarà una sfida decisamente tosta per Luca Nardi, che tra alti e bassi rimane nella Top 100 del ranking Atp ma sa di dover fare il salto di qualità soprattutto in questo impegno, perché Jakub Mensik ha già vinto un Masters 1000 (a Miami) e sembra avere tutto per diventare un top, anche se lo deve dimostrare del tutto.

Saranno poi due le italiane impegnate nel torneo Wta: per Jasmine Paolini si tratta soprattutto di cancellare le delusioni di Wimbledon e Montréal e rimettersi in carreggiata, Ashlyn Krueger è una rivale abbordabile a patto che la lucchese giochi come sa.

Per Lucia Bronzetti è arrivata una bellissima vittoria su Daria Kasatkina per proseguire nel suo percorso di crescita, ora la riminese se la deve vedere con Jelena Ostapenko che è giocatrice di valore, già vincitrice di uno Slam ma anche parecchio incostante, aspettiamo i riscontri dai campi nella diretta Cincinnati Open 2025 per quanto riguarda i match di questo martedì.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025

La diretta tv del Cincinnati Open 2025 viene affidata ai canali della televisione satellitare, anche la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv sarà riservata agli abbonati.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La diretta Cincinnati Open 2025 prosegue, siamo arrivati in un momento importante perché adesso bisognerà capire quali giocatori riusciranno ad arrivare agli ottavi di finale e dunque avvicinare la possibilità di titolo. Tra questi ovviamente Carlos Alcaraz che, al pari di Jannik Sinner, ha scelto di rinunciare al Canadian Open per presentarsi più riposato in Ohio: superato Damir Dzumhur all’esordio (aveva ovviamente il bye), adesso lo spagnolo se la deve vedere con Hamad Medjedovic in un’altra partita senza tantissime insidie, a meno che ovviamente la testa sia già agli Us Open come per tanti altri big.

Ad esempio Alexander Zverev, uno che però al momento attuale della sua carriera deve provare a cogliere ogni singola occasione: il tedesco, che ha mancato il titolo a Toronto facendosi sorprendere da Karen Khachanov, sfiderà Brandon Nakashima e rischia qualcosa. Ben Shelton invece la Rogers Cup l’ha vinta, e adesso punta la doppietta nel Nord America: il rivale nella diretta Cincinnati Open 2025 è il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, abbiamo poi la bella sfida tra Alexey Popyrin e Andrey Rublev ma anche quella tra il gigante Usa Reilly Opelka e l’argentino Francisco Comesana.