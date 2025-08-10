Diretta Cincinnati Open 2025 Paolini Sakkari streaming video tv: orario e risultati delle partite per il torneo Masters 1000 in Ohio (oggi 10 agosto)

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: INIZIANO LE PARTITE!

Negli ultimi minuti prima del via alla domenica della diretta Cincinnati Open 2025, vogliamo ricordare che appena due anni fa Jasmine Paolini era dovuta passare dalle qualificazioni per entrare nel tabellone principale in Ohio. Il torneo era ancora a 56 giocatrici e non 96 come quest’anno, ma è comunque un segnale della crescita impressionante avuta in questi due anni dalla nostra giocatrice.

Calciomercato Lazio News/ Castellanos aspetta un'offerta, Sarri si tiene l'ex Parma (10 agosto 2025)

Una delle prime tappe fu proprio quel torneo di Cincinnati di due anni fa, nel quale Jasime Paolini battendo nell’ordine l’ucraina Kostyuk, la spagnola Bucsa e soprattutto la kazaka Rybakina (in questo caso anche grazie al ritiro della kazaka nel corso del secondo set), giunse fino ai quarti di finale.

Qui arrivò la sconfitta per 6-3, 6-2 contro l’idolo di casa Coco Gauff, ma quel torneo fu comunque una tappa davvero molto importante nella crescita di Jasmine Paolini. Oggi invece l’obiettivo è il rilancio dopo un piccolo passaggio a vuoto negli ultimi due mesi, quale sarà il responso della diretta Cincinnati Open 2025? Parola ai campi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Borussia Dortmund Juventus (risultato live 0-1) video streaming tv: Cambiaso gol! (10 agosto 2025)

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: SECONDO TURNO IN OHIO

Entra sempre più nel vivo la diretta Cincinnati Open 2025, anche oggi domenica 10 agosto le partite avranno inizio alle ore 17.00 del pomeriggio italiano per il secondo turno del torneo Masters 1000 in Ohio, storicamente la “prova generale” per gli Us Open, che saranno l’ultimo Slam della stagione.

Anche nelle prossime ore avremo molti tennisti italiani da seguire e allora ci concentriamo su di loro, cominciando da Jasmine Paolini, che è naturalmente il nostro nome di punta nel torneo femminile ed è pure attesa da una partita di ottimo livello contro la greca Maria Sakkari, che ha perso posizioni nel ranking Wta ma è pur sempre una ex numero 3 del mondo.

Diretta/ Chelsea Milan (risultato finale 4-1): Fofana in gol ma non basta (oggi 10 agosto 2025)

Esordio quindi da non sottovalutare per Jasmine Paolini, anche perché pure per l’azzurra non è il momento migliore, con l’eliminazione già al secondo turno a Wimbledon e la sconfitta all’esordio in Canada. Servirebbe quindi una scossa e una bella vittoria in Paolini Sakkari sarebbe preziosa sotto ogni punto di vista per Jasmine.

Potrebbe quindi essere questa una delle partite più interessanti del giorno per la diretta Cincinnati Open 2025, non solamente in ottica italiana. Per noi lo sarà senz’altro, tuttavia non dobbiamo trascurare il fatto che nelle prossime ore scenderanno in campo in Ohio anche altri tre nostri tennisti, quindi dobbiamo approfondire il discorso.

CINCINNATI OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I tornei Masters 1000 hanno indicazioni molto chiare, la diretta Cincinnati Open 2025 in tv sarà garantita in esclusiva agli abbonati di Sky Sport, anche tramite Sky Go o Now Tv per usufruire della diretta streaming video.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: GLI ITALIANI IN CAMPO OGGI

Rimanendo al torneo femminile, non sarà Jasmine Paolini la nostra unica giocatrice impegnata oggi nella diretta Cincinnati Open 2025. Avevamo solamente due ragazze nel tabellone principale, ma Lucia Bronzetti è stata brava a vincere al primo turno in tre set (dei quali ben due risolti al tie-break) contro la cinese Lin Zhu, di conseguenza oggi la riminese sfiderà la testa di serie numero 15 Daria Kasatkina, che da marzo è passata dalla nazionalità sportiva russa a quella australiana.

Quanto agli uomini, il nostro “lato” più forte dovrebbe essere quello nell’altra metà del tabellone, ma la diretta Cincinnati Open 2025 ci proporrà oggi comunque due partite. Per Luciano Darderi sarà il debutto, grazie al fatto di essere la testa di serie numero 29: appuntamento contro l’argentino Francisco Comesaña per cercare di avanzare, Luca Nardi invece ha sfruttato la chance e da lucky loser delle qualificazioni ha vinto al primo turno contro l’altro argentino Tirante, guadagnando così la sfida contro Denis Shapovalov, anche se il canadese partirà favorito.