Diretta Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che si giocano mercoledì 13 agosto, in programma tutti gli ottavi.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: GIORNATA DI OTTAVI!

Nella diretta Cincinnati Open 2025 per mercoledì 13 agosto il piatto è decisamente ricco: si comincia a giocare alle ore 17:00 di casa nostra, e la giornata prevede tutti gli ottavi di finale maschili e femminili, dunque un programma davvero intenso e impreziosito ancor più dalla presenza di due italiani.

Il numero 1 Jannik Sinner potrebbe essere impegnato in prima serata per sfidare Adrian Mannarino e proseguire la corsa verso il secondo titolo consecutivo; dovremo aspettare la notte per vedere all’opera Luca Nardi, nel match semi-impossibile contro Carlos Alcaraz che però potrebbe portargli grande gloria e notorietà.

Poi tanto altro, a cominciare ovviamente dai potenziali avversari degli azzurri: se per Sinner sarebbe uno tra Félix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi (che ha eliminato prima Lorenzo Musetti e poi Stefanos Tsitsipas), in un tabellone aperto ancor più di quanto derivi dall’essere numero 1, timbrando il colpo Nardi potrebbe poi avere una chance.

Certo Andrey Rublev sarebbe un avversario tosto soprattutto per come sta giocando in Ohio, mentre con Francisco Comesana le possibilità sarebbero maggiori. Vedremo, per ora attendiamo la diretta Cincinnati Open 2025 per capire cosa potrebbe succedere sui campi.

COME SEGUIRE LA DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv del Cincinnati Open 2025 saremo sulla televisione satellitare in abbonamento, con diretta streaming video disponibile attraverso Sky Go e Now Tv (sempre per i clienti).

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: VERSO LA TOP 8

È quindi una giornata molto interessante quella che ci accompagna verso la diretta Cincinnati Open 2025. Nella parte alta del tabellone, quella di Sinner, la minaccia numero uno si chiama Taylor Fritz: sappiamo che sul cemento lo statunitense è temibilissimo e lo ha dimostrato lo scorso anno di questi tempi, dovrà ora vincere il match contro Terence Atmane che, da qualificato, ha fatto fuori Joao Fonseca anche se sui lentissimi progressi del brasiliano (già “graziato” contro Alejandro Davidovich Fokina) ci sarebbe parecchio da dire. Poi eventualmente Frances Tiafoe o Holger Rune, per un quarto davvero intrigante.

Nell’altro versante ecco invece Alexander Zverev: il tedesco merita un capitolo a parte per risultati che in questo periodo della carriera stentano ad arrivare, lui stesso ha parlato di qualche problema a livello psicologico e intanto deve ancora chiudere il match di terzo turno che si è interrotto ad un game dalla vittoria (6-4 5-4 nei confronti di Brandon Nakashima), grande attesa anche per Ben Shelton che, dopo il titolo a Toronto, è a caccia di una bella doppietta e sfida il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, volendo confermare di poter stare in maniera costante nell’élite del tennis mondiale.