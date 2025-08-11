Diretta Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che si giocano lunedì 11 agosto per il terzo turno.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: MATCH AL VIA!

Prendono finalmente il via i primi match nella giornata del Cincinnati Open 2025, non abbiamo ancora parlato delle sfide che riguardano il torneo femminile e allora l’occasione è utile per introdurre Amanda Anisimova, che dopo i problemi avuti a seguito della morte del padre è tornata in grande stile e nella stagione in corso ha messo in fila il Masters 1000 di Doha e la finale di Wimbledon, risultato questo che le ha permesso di fare il primo ingresso nella Top Ten del ranking Wta anche se il match in questione l’ha vista dominata dall’inizio alla fine da Iga Swiatek.

La quale da par suo è già qualificata agli ottavi grazie al forfait di Marta Kostyuk, che a Montréal si era dovuta arrendere a match in corso (contro Elena Rybakina) a un infortunio; la polacca spera di proseguire la scalata verso il ritorno al numero 1 dove staziona ancora Aryna Sabalenka, oggi in campo al Western & Southern Open contro una Emma Raducanu che, almeno marginalmente, sembra poter avvicinare i fasti degli Us Open vinti ormai quattro anni fa. Allacciate le cinture perché ci siamo davvero: la diretta Cincinnati Open 2025 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv del Cincinnati Open 2025 vi dovrete rivolgere come sempre alla televisione satellitare in abbonamento, con diretta streaming video disponibile su Sky Go e Now Tv.

CINCINNATI OPEN 2025: GRANDE SFIDA PER SONEGO!

Le grandi sfide della diretta Cincinnati Open 2025 proseguono lunedì 11 agosto con il terzo turno: si va in campo dalle ore 17:00 italiane nel Western & Southern Open, secondo Masters 1000 consecutivo sul cemento del Nord America ad aprire la strada agli Us Open, e abbiamo già visto cose interessanti.

Il ritorno in campo di Jannik Sinner è stato più che positivo; nella notte il numero 1 Atp prosegue la difesa del titolo sfidando Gabriel Diallo ma prima ancora avremo l’impegno di Lorenzo Sonego, uno dei pochi azzurri ancora in corsa in Ohio, e il suo match sarà tostissimo perché l’avversario è Taylor Fritz.

Lo statunitense ha raggiunto la semifinale a Toronto e, al netto di questo, sulla superficie della diretta Cincinnati Open 2025 è uno dei migliori al mondo; Sonego è sicuramente in buona forma e può provare a impensierirlo, ma non parte favorito.

Staremo a vedere, noi possiamo giusto ricordare, prima di parlare di altri match che ci terranno compagnia oggi, che in caso di vittoria il piemontese se la dovrà vedere con uno tra Joao Fonseca e Terence Atmane, tutto sommato dunque con buone possibilità di arrivare agli ottavi qualora appunto dovesse superare lo scoglio Fritz, cosa che scopriremo tra poco.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: SIAMO AL TERZO TURNO

Abbiamo una giornata interessante nella diretta Cincinnati Open 2025 di oggi: si è detto di Joao Fonseca, il giovane brasiliano che “guida” la generazione che sulla carta dovrebbe andare a insidiare Sinner e Carlos Alcaraz ma per il momento, almeno per quanto riguarda lui personalmente, non è ancora riuscito a fare il cambio di passo. Si attende sempre la grande esplosione di Fonseca, si aspetta il ritorno in bello stile di Stefanos Tsitsipas, fortemente criticato di recente dal nuovo coach Goran Ivanisevic e che in Ohio al terzo turno affronta Benjamin Bonzi, che ha eliminato due italiani in questo Masters 1000.

Il francese infatti ha fatto fuori prima Matteo Arnaldi e poi soprattutto Lorenzo Musetti, per il quale prosegue il momento complicato; tra gli altri match del giorno sarà interessantissimo quello tra Alex Michelsen e Holger Rune, già due generazioni diverse ma una sfida tra giovani che potrebbe lanciare uno dei due verso la gloria. Da non perdere anche la partita tra Frances Tiafoe e Ugo Humbert, entrambi hanno ottime argomentazioni per arrivare agli ottavi ma sarà la diretta Cincinnati Open 2025 a dirci se le cose andranno effettivamente in questo modo.