Diretta Cincinnati Open 2025, video streaming tv: test difficile per l'azzurra, che però ha battuto Coco ben due volte quest'anno (oggi 15 agosto)

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025: SWIATEK PRENOTA LA SEMIFINALE

È cominciata la diretta Cincinnati Open 2025 che si è aperta con il successo di Iga Swiatek che dunque vola in semifinale dopo aver sconfitto Anna Kalinksaya. La polacca ha la meglio per 6-3 6-4 e ora attende la vincente tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.

Arriva una brutta notizia invece per il tennis italiano poiché Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati dal duo brittanico Julian Cash/Lloyd Glasspool per 7-6(7) 7-6(4). In campo ora invece l’altra coppia azzurra Musetti/Sonego. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025, MASCHILE: SHELTON, MALEDIZIONE ZVEREV

La diretta Cincinnati Open 2025 maschile sarà meno ricco di partite poiché saranno solamente due quelle in programma ovvero Andrey Rublev-Carlos Alcaraz alle ore 21:00 e all’1:00 italiana il match tra Ben Shelton e Alexander Zverev.

Tra il russo e lo spagnolo c’è stato recentemente un testa a testa a Wimbledon (6 luglio) dove non è bastato nemmeno un ottimo Rublev per arginare un Alcaraz straripante, capace quella sera di vincere 6-7(5) 6-3 6-4 6-4.

Tra Shelton e Zverev sono tre i precedenti nella storia con tre vittorie per il tedesco che ebbe la meglio qui a Cincinnati nel 2024 e ben due volte nel 2025, prima nella finale di Monaco e successivamente in semifinale a Stoccarda.

COME SEGUIRE LA DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a seguire la diretta tv del Cincinnati Open 2025, sappiate che per il torneo femminile potrete farlo gratuitamente su Supertennis mentre per gli incontri maschili dovrete essere abbonati su Sky e accedere ai canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno o in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2025, FEMMINILE: CHE SFIDA PER JASMINE!

La diretta Cincinnati Open 2025 femminile vedrà questa notte, intorno alle 2:30 italiane, la sfida più attesa ovvero quella tra la nostra Jasmine Paolini e la padrona di casa nonché numero due al mondo Coco Gauff per la quarta volta in carriera.

Fin qui le tenniste si sono divise i testa a testa con i successi dell’azzurra entrambi datati 2025 con i quarti di finale del torneo di Stoccarda e l’indimenticabile finale degli Internazionali di Roma. Le vittorie della statunitense sono arrivate invece prima sul cemento di Adelaide nel 2021 e poi sulla stessa superficie qui a Cincinnati nel 2023.

Prima per il femminile ci saranno le sfide tra Iga Swiatek e Anna Kalinskaya, l’altro atteso incontro tra due vincitrici Slam come Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina per poi dar spazio in serata a Varvara Gracheva-Veronika Kudermetova