Diretta Cincinnati Open 2025, Video streaming tv: le coppie Musetti/Sonego ed Errani/Paolini più Jannik Sinner puntano alla finale (16 agosto 2025)

DIRETTA CINCINNATI OPEN, SINNER ALLE ORE 21:00

La diretta Cincinnati Open vedrà alle ore 21:00 italiani l’incontro tra Jannik Sinner e Terence Atmane. In pochi, per non dire nessuno, si poteva aspettare questo match per quanto riguarda le semifinali del torneo maschile.

Ad aprire il programma alle 17:00 sarà la prima semifinale del doppio Metkic/Pavic-Cash/Glasspool, seguito da Salisbury/Skupski-Musetti/Sonego per decretare di conseguenza la finale. Solo dopo ci sarà la sopracitata Sinner-Atmane.

Non prima di mezzanotte Carlos Alcaraz, vincente nel match contro Andrey Rublev, sfiderà o il padrone di casa Ben Shelton oppure il tedesco Alexander Zverev che ha sempre vinto contro l’avversario statunitense. Seguirà non prima dell’1:30, come vi abbiamo detto, il match tra Errani/Paolini e Guo/Panova.

DOVE VEDERE LA DIRETTA CINCINNATI OPEN, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta dei match del Cincinnati Open dobbiamo fare una distinzione: i match femminili si possono vedere in chiaro su Supertennis (canale 64) mentre i maschili solo su Sky tramite abbonamento al pacchetto Sport. La diretta streaming è visibile rispettivamente sul sito di Supertennis e sull’applicazione di Sky Go.

DIRETTA CINCINNATI OPEN, DOPPIO SOGNO PER IL…DOPPIO

Sarà una diretta Cincinnati Open da impazzire per i doppi italiani. Infatti sia Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego che Jasmine Paolini/Sara Errani giocheranno tra sabato 16 agosto e domenica 17 agosto 2025 le proprie semifinali.

Nel maschile, Musetti/Sonego dovranno vedersela contro il doppio ben più quotato Salisbury/Skupski nonché coppia numero 5 del torneo. Il match andrà in scena dopo Mektic/Ram-Cash/Glasspool che inizierà alle 17:00. Ricordiamo che Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati ai quarti da Cash/Glasspool.

Non prima dell’1:30 di notte italiana del 17 agosto, quindi dopo la sera del 16 agosto per essere chiari, le regine del doppio Jasmine Paolini e Sara Errani vedranno dall’altra parte della rete Hanyu Guo e Alexandra Panvoa.