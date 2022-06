Diretta/ Cipro Irlanda del Nord streaming video tv: per il riscatto (Nations League)

DIRETTA CIPRO IRLANDA DEL NORD: OSPITI FAVORITI!

Cipro Irlanda del Nord, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 18.00 presso la AEK Arena di Larnaca sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Entrambe le squadre già in campo per il riscatto dopo le sconfitte subite nella prima giornata della competizione. Cipro ha perso in casa contro il Kosovo, uno 0-2 piuttosto pesante con la nazionale cipriota che ha confermato le difficoltà già viste nelle qualificazioni mondiali.

L’Irlanda del Nord si è invece fatta sorprendere in casa dalla Grecia, vincente con un gol di Bakasetas e capace di interrompere l’inviolabilità della porta irlandese a Windsor Park, scoglio che l’Italia non era riuscita a superare nelle qualificazioni a Qatar 2022. Dal 5 marzo 2014 le due selezioni non si affrontavano a Cipro, pari senza reti in quell’occasione, così come il 21 agosto 2002 nell’ultimo precedente disputato in Irlanda del Nord.

DIRETTA CIPRO IRLANDA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Cipro Irlanda del Nord sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CIPRO IRLANDA DEL NORD

Le probabili formazioni della diretta Cipro Irlanda del Nord, match che andrà in scena alla AEK Arena di Cipro. Per Cipro, Nikolaos Kostenoglou schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Michail; Kyriakou, Gogic, Panagiotou; Antoniou, Artymatas, Kastanos, Papoulis, Ioannou; Tzionis, Sotiriou. Risponderà l’Irlanda del Nord allenata da Ian Baraclough con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Peacock-Farrell; Bradley, Evans, Ballard, Lane; McNair, Davis, Saville; McCann; Lavery, Whyte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cipro Irlanda del Nord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Cipro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Irlanda del Nord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











