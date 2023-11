DIRETTA/ Cipro Spagna streaming video tv: i precedenti sono nove (Qualificazioni Europei, 16 novembre 2023)

DIRETTA CIPRO SPAGNA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Cipro Spagna raccontiamo un incrocio che oggi raggiunge la doppia cifra: sono infatti nove i precedenti tra le due nazionali, otto di questi li ha vinti la Roja ma un, nel settembre 1998, era stato clamorosamente vinto da Cipro nelle qualificazioni agli Europei poi giocati in Olanda e Belgio. Quel giorno i ciprioti avevano segnato due volte a cavallo dei due tempi, con Panagiotis Egomitis e Sinisa Gogig; Raul aveva accorciato le distanze, ma subito dopo Milenko Spoljaric aveva fatto tris per Cipro, e nemmeno la rete di Fernando Morientes (al 90’) aveva evitato un’incredibile sconfitta per la Spagna, che si era comunque qualificata alla fase finale.

Per il resto, come già detto, la Roja ha dominato: il dato parla di 41 gol realizzati a fronte di 5 subiti, e questo è già abbastanza indicativo. Le ultime due partite, entrambe in terra spagnola, sono terminate rispettivamente 8-0 e 6-0, la seconda ovviamente è quella di due mesi fa; l’ultima vittoria esterna della Spagna è del settembre 1994, comunque sofferta perché era finita 2-1. Gol di Paquete Higuera e autorete di Marios Charalambous; Cipro si era rimesso in partita ancora nel primo tempo con Andreas Sotiriou, ma non era riuscito a completare la rimonta. (agg. di Claudio Franceschini)

CIPRO SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cipro Spagna non sarà trasmessa in diretta tv sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto, questa partita per le qualificazioni agli Europei 2024 non godrà della messa in onda nel nostro Paese e dunque non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match, potrete comunque consultare il sito della federazione europea (www.uefa.com) all’apposita sezione, così come i relativi account presenti sui social network e in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

CIPRO SPAGNA: PRONOSTICO SCONTATO

La diretta di Cipro Spagna è in programma giovedì 16 novembre 2023 alle ore 18.00. La sfida, valevole per la nona giornata del gruppo A di qualificazione al prossimo Europeo, verrà disputata allo stadio “Alphamega” di Limassol. Favori del pronostico che pendono tutti verso le formazione ospite: la classifica, infatti, è impietosa e vede le Furie Rosse in testa con quindici punti mentre i ciprioti sono fermi a zero. Nella gara disputata in terra spagnola a settembre, inoltre, risultato netto (6-0) in favore della squadra allenata da Luis De La Fuente.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CIPRO SPAGNA

Nel 4-3-3 di Luis De La Fuente per Cipro Spagna possiamo fare le nostre ipotesi: in porta c’è già l’imbarazzo della scelta ma il titolare dovrebbe rimanere Unai Simon, con Raya e Arrizabalaga che però sono validissime alternative. Difesa con Le Normand e Laporte che farebbero i due centrali, mentre sulle corsie laterali dovrebbero andare ad agire Carvajal a destra e Alejandro Balde che si sposterebbe sull’altro versante. Rodri sarà il playmaker di centrocampo; Gavi e uno tra Mikel Merino e Fabian Ruiz possono rappresentare le due mezzali. In attacco Morata dovrebbe ancora una volta essere insignito del ruolo di prima punta; insieme a lui potremmo aspettarci un Ferran Torres e magari Oyarzabal. Per i padroni di casa, invece, ci sarà Joel Mall tra i pali mentre il reparto offensivo sarà guidato da Minas Antoniou e Loizos Loizou.

DIRETTA CIPRO SPAGNA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle informazioni relative alla diretta Cipro Spagna possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 15 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare solo 1.06 volte l’importo investito con questo bookmaker.











