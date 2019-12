Diretta Cisterna Latina Piacenza/ Streaming video Rai: sfida in coda alla classifica

Cisterna Latina Piacenza, diretta dagli arbitri Luciani e Cappello, è la partita di volley maschile, in programma oggi, domenica 22 dicembre 2019 tra le mura del Palasport di Cisterna di Latina: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. L’ultima giornata del campionato di Serie A1 ci propone dunque con la diretta Cisterna Latina Piacenza uno scontro ai bassifondi della graduatoria e tra due squadre che pure paiono più che mai concentrate a trovare i primi punti pesanti della stagione. Pur arrivati ormai alla chiusura del turno di andata (e dove dunque si comporrà il programma della prossima Coppa Italia, con le prime otto squadre), ecco che non è proprio la manifestazione nazionale il primo pensiero della Top volley come della neopromossa Gas Sales: ormai si comincia già a lottare per la salvezza a fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Latina Piacenza sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CISTERNA LATINA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto prima, benchè siamo ancora a circa metà della stagione della Serie A1 di volley maschile, certo non ci stona parlare già di una sfida salvezza per la diretta Cisterna Latina Piacenza di questa sera. La classifica della Superlega infatti, alla vigilia della 13^ giornata di campionato è ben amara per queste due realtà. Vediamo infatti che la formazione di Tubertini ha fino ad ora messo da parte appena due vittorie e pure sette punti, appena utili per evitare il itolo di fanalino di coda, ma non sufficienti per uscire dalla zona rossa della classifica. Ha raccolto poco di più Piacenza di Mister Gardini, ferma alla decima posizione, ma ben lontana dal trovare in extremis un biglietto per la prossima Coppa Italia. I piacentini hanno poi messo da parte 5 successi e sei sconfitte finora, valide per appena 11 punti finora vinti.



