Diretta Cisterna Latina Verona/ Streaming video Rai: sfida per i play off (volley)

Cisterna Latina Verona, diretta dagli arbitri Simbari e Cesare, sabato 7 marzo 2020 alle ore 18.00 presso il Palasport di Cisterna di Latina, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata della SuperLega di volley maschile. Scontro tra due squadre bisognose di scacciare l’incubo della retrocessione. In verità Verona resta ancora più vicina alla zona play off, ad una sola lunghezza di distanza rispetto a Monza, ma la formazione scaligera ha perso 5 delle ultime 6 partite disputate in campionato, riuscendo a spuntarla solamente nel match casalingo contro Vibo Valentia dell’8 febbraio scorso. Al contrario, pur essendo più indietro in classifica la formazione pontina è reduce da due fondamentali vittorie consecutive ottenute contro Sora e Padova, entrambe in casa. Successi che hanno portato Latina ad agganciare Vibo Valentia al terzultimo posto in classifica, potendo così coltivare sogni di salvezza che fino a qualche settimana fa sembravano complicati.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Latina Verona sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Rai Sport HD, canale numero 58, con la tv di Stato che, come di consueto, non si farà sfuggire l’anticipo del sabato della SuperLega maschile di volley. Si potrà anche seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite l’applicazione Rai Play oppure sul sito ufficiale raiplay.it per vedere incontro tramite smart tv oppure pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 2.90 e il successo esterno proposto invece a una quota di 1.90.



