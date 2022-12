Diretta Cisterna Milano/ Streaming video Rai: per il settimo posto (volley SuperLega)

DIRETTA CISTERNA MILANO: SFIDA DA PLAYOFF!

Cisterna Milano, partita diretta dagli arbitri Massimiliano Giardini e Stefano Caretti, si gioca alle ore 18:00 di sabato 17 dicembre: al Palasport di Cisterna di Latina va in scena la partita valida per la 12^ giornata di volley SuperLega 2022-2023. Inizia anche qui il girone di ritorno: il match è davvero interessante, perché la classifica del campionato ci dice in questo momento che le due squadre occupano il settimo e ottavo posto, dunque potremmo dire che si tratti di uno spareggio per avere la possibilità di giocare i playoff anche se naturalmente manca molto al termine della regular season.

DIRETTA/ Trento Karlovarsko (risultato finale 3-0): Itas senza problemi!

Da questo punto di vista, Cisterna ha mancato una bella occasione nell’ultimo turno quando ha perso in casa contro Verona; se non altro ha raccolto un punto ma il suo rendimento è peggiorato rispetto allo scintillante inizio di stagione, le sue vittorie sono rimaste 4 in 11 gare. Milano invece ha battuto Taranto in trasferta, raccogliendo il suo sesto successo; i punti tuttavia sono appena due in più rispetto a quelli dei pontini e dunque c’è stato il sorpasso in classifica, per quello che oggi può appunto contare. Non resta che scoprire quello che succederà nella diretta di Cisterna Milano; aspettando che la partita prenda il via, valutiamone gli aspetti principali.

Diretta/ Perugia Ankara (risultato finale 3-1): vincono i Block Devils!

DIRETTA CISTERNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Milano sarà come sempre trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento come al solito sarà su Rai Sport + HD (lo trovate al numero 58 del telecomando), in chiaro per tutti e con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, sfruttando i servizi forniti dall’emittente attraverso il sito di Rai Play o la relativa app, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. L’alternativa, sempre in mobilità ma in questo caso riservata agli abbonati, rimane quella della piattaforma Volleyballworld.net che garantisce tutti i match della SuperLega. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CISTERNA MILANO

DIRETTA/ Civitanova Tours (risultato finale 3-0) streaming: Lube in scioltezza

DIRETTA CISTERNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cisterna Milano ci conduce dunque ad affrontare una partita che vale per un posto nei playoff. Entrambe al momento li giocherebbero, gli incroci sarebbero rispettivamente contro Perugia e Modena ed è chiaro che quando si parla di SuperLega bisogna sempre tenere conto del fatto che i rapporti di forza tra le big e il resto del gruppo sono abbastanza netti. Per esempio: l’Allianz in questo momento ha gli stessi punti di Civitanova (che però ha giocato una partita in meno), allo stato attuale delle cose – e anche in virtù del brutto passo della Lube – potrebbe addirittura pensare di starle davanti in classifica ma è chiaro che poi quando si tratterà di giocare i playoff il rendimento della squadra marchigiana non sarà esattamente quello che abbiamo visto fino a oggi.

Per Cisterna vale lo stesso discorso: le brillanti vittorie ottenute nel corso della regular season contribuiscono certamente alla crescita di una società che vuole entrare costantemente nei playoff di SuperLega ma non si possono ancora considerare come indicative di un salto di qualità sostanziale e deciso. Ad ogni modo stiamo pur sempre parlando di due buone squadre, vedremo cosa ci dirà tra poche ore il parquet del Palasport di Cisterna Latina perché il match prenderà il via e noi saremo pronti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA