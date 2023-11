Diretta/ Cisterna Milano (risultato 1-0) video streaming: Top Volley sprint! (volley, oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA CISTERNA MILANO (RISULTATO 1-0): TOP VOLLEY SPRINT!

Cisterna Volley-Allianz Milano, partita valevole per la terza giornata della Superlega di volley maschile, vede chiudersi il primo set con una superiorità schiacciante dei padroni di casa, che non vedono mai in discussione la conquista del parziale, chiuso con un comodo 25-14, con Milano che si è ritrovata staccata dall’11-7 al 18-8, un mini-parziale di 7-1 che è stato schiacciante per l’Allianz e ha permesso alla formazione pontina di portarsi immediatamente avanti nella conta dei set. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Roma Bergamo/ Streaming video Rai: per la svolta (volley Serie A1, oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA CISTERNA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cisterna Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Cisterna Milano, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

Diretta/ Scandicci Conegliano (risultato finale 1-3): la chiudono le venete! (Serie A1, 1 novembre 2023)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI CISTERNA MILANO

SI GIOCA

Comincia fra pochissimi minuti la diretta di Cisterna Milano, ma ne approfittiamo per fare un passo indietro e rileggere il commento di coach Roberto Piazza sulla sconfitta della sua Allianz Milano contro Piacenza nella scorsa giornata di Superlega: “A Modena poteva finire 3-1 per noi e invece siamo andati al quinto. Piacenza è una grande squadra e ha due attaccanti di grandissimo livello come Leal e Lucarelli che oggi (domenica scorsa, ndR) hanno fatto pendere la bilancia verso gli emiliani”.

Piazza ha comunque scelto di considerare gli aspetti positivi: “Credo comunque che siamo sulla strada buona giocando punto a punto per due set. Nel secondo parziale abbiamo subito qualcosa di troppo in ricezione. Sappiamo dove dobbiamo lavorare in settimana, abbiamo un giorno in meno perché giocheremo sabato (oggi, ndR)”. Infatti ci siamo, è davvero giunto il momento di tornare in campo per i meneghini in questa trasferta in terra laziale, diamo la parola ai protagonisti sul campo della diretta di Cisterna Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Civitanova Perugia (risultato finale 2-3): la Sir trionfa al tie-break! (oggi 1 novembre 2023)

ECCO L’ANTICIPO!

Cisterna Milano, in diretta dal Palasport di Cisterna di Latina, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 4 novembre 2023, come anticipo televisivo della terza giornata della Superlega di pallavolo maschile 2023-2024. Siamo dunque solo agli inizi della nuova stagione di club per il volley, ma naturalmente indicazioni già significative potrebbero arrivare dalla diretta di Cisterna Milano, perché la situazione potrebbe farsi già delicata per due formazioni che al momento sono ancora a secco di vittorie nella neonata Superlega.

La situazione è identica per il Cisterna Volley e per l’Allianz Milano, che hanno un punto a testa in classifica, evidentemente frutto di una sconfitta al tie-break a fronte di un altro ko ancora più netto. Naturalmente sarebbe sciocco e soprattutto sbagliato fare drammi dopo appena due giornate, però è altrettanto comprensibile il desiderio di entrambe le formazioni di cogliere finalmente il primo successo nel nuovo campionato. Una ce la farà, l’altra dovrà ancora rinviare: siamo curiosi di scoprire quindi chi potrà finalmente esultare al termine della diretta di Cisterna Milano…

DIRETTA CISTERNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Cisterna Milano, approfondiamo la situazione delle due squadre dopo le precedenti due giornate della nuova Superlega. Il Cisterna Volley aveva cominciato abbastanza bene, perché una sconfitta ma solo al tie-break contro i campioni d’Italia in carica di Trento è naturalmente da considerare un risultato positivo per i laziali, che così avevano anche mosso subito la classifica; ecco però poi la sconfitta per 3-1 a Catania alla seconda giornata a mettere in negativo il bilancio di Cisterna, che adesso vuole rialzarsi sfruttando il fattore campo.

L’Allianz Milano è reduce da una primavera quasi leggendaria, nella quale ai playoff ha eliminato Perugia ed è arrivata ad un passo dal ripetersi contro Civitanova, il che avrebbe significato finale scudetto per Milano. Ecco allora la ribalta televisiva su Rai 2 alla prima giornata, chiusa con una sconfitta ma decisamente combattuta a Modena, con il giusto premio di un punto per il ko 3-2; tuttavia, anche per i meneghini poi la seconda giornata è stata ben più deludente, a causa del brutto 0-3 casalingo al cospetto di Piacenza. C’è quindi in questa partita anche un desiderio condiviso di rivincita: chi lo soddisferà nella diretta di Cisterna Milano?











© RIPRODUZIONE RISERVATA