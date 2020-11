Diretta Cisterna Modena/ Streaming video Rai: sfida non scontata per Giani

DIRETTA CISTERNA MODENA: SFIDA RICCA DI EMOZIONI!

Cisterna Modena, diretta dagli arbitri Zavater e Talento, è la partita in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, quale recupero della 11^ giornata di Serie A1: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Torna dunque la grande pallavolo maschile anche in questo mercoledì sera: con la diretta tra Cisterna e Modena, ci attende un match ricco di emozioni, che pure sarà ottima rampa di lancio per due club desiderosi di dare il massimo nel prossimo turno di ritorno della stagione regolare della Superlega ormai alle porte. Da una parte ecco infatti Cisterna che con l’avvento di Slobodan Kovac ha già dato mostra di aver cambiato ritmo e di poter nutrire maggiori aspirazioni per la seconda parte del campionato. Contro ci sarà oggi una Modena impaziente di mettersi alle spalle settimane veramente complicate, visti i tanti positivi al coronavirus registrati nello spogliatoio di Giani, e di tornare a fare punti di gran peso per la parte più elevata della classifica della Serie A1.

CISTERNA MODENA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Cisterna Modena sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CISTERNA MODENA: IL CONTESTO

Alla vigilia della diretta tra Cisterna e Modena, ci appare un po’ complicato fissare uno contesto ben chiaro in cui si staglia questo incontro, per la serie A1 di volley maschile. Come abbiamo detto prima, questo è un recupero della 11^ giornata del turno di andata (l’ultimo) e pure entrambe le squadre vi approdano avendo ancora alcune partite da recuperare (rinviate nei giorni precedenti per l’alto numero di positivi al coronavirus registrati). A conti fatti la squadra di casa ha appena messo da parte solo 8 incontri finora e con 4 punti, è fanalino di coda della graduatoria di campionato. Pure la Top volley è rivale oggi da prendere con le molle: con Kovac in panchina, Cisterna ha mostrato di poter avere un altro ritmo e il 3-1 inferto a Monza poco tempo fa ne è evidente esempio. Pure va aggiunto che Modena non può dirsi oggi favorita scontata: la squadra di Giani è finalmente al completo, ma dopo settimane di stop per l’elevato numero di assente per covid19. Ai gialloblu dunque con pochi allenamenti congiunti, manca la forma ottimale: pure gli emiliani ma non mancano di motivazione, specie dopo la corroborante vittoria ottenuta su Padova nell’anticipo della 7^ giornata di ritorno. Insomma la sfida di questa sera ci appare aperta: chissà che dirà il campo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA