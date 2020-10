Diretta Cisterna Padova/ Streaming video Rai: sfida bollente per la 2^ giornata

Cisterna Padova, in diretta dal Palasport di Cisterna di Latina, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 4 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.05. E’ dunque con un big match tra “piccole” del primo campionato di volley maschile che si apre questa domenica tutta dedicata alla seconda giornata della Serie A1: con la diretta tra Cisterna e Padova infatti ammireremo in campo due formazioni non certo tra le più quotate ad essere le big del campionato, ma che pure possono riservarci parecchie sorprese. A partire ovviamente dalla sfida di questa sera, a cui la formazione patavina approda leggermente favorita dal pronostico, ma solo perché in tempi recenti i bianconeri hanno vinto contro la Top volley, nei primi match di questa edizione della Coppa Italia. Ma tale precedente non deve confonderci: nell’estate la squadra di Mister Tubertini ha completamente cambiato volto e con un po’ di esperienza messa alle spalle, la Top Volley è pronta dare spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo agli appassionati che la diretta tra Cisterna Padova sarà disponibile questa sera alle ore 18.05 sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando. Sarà dunque garantita la diretta streaming video della sfida di volley maschile, tramite il noto servizio Raiplay.it, aperto a tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA CISTERNA PADOVA: IL CONTESTO

La diretta tra Cisterna e Padova di questa sera, abbiamo detto che sarà partita ricca di sorpresa, tra due squadre che non nutrono certo ambizioni da scudetto: sia la Top Volley che la Kioene, conscia delle proprie possibilità puntano comunque a un ruolo da protagonista a circa metà della classifica del campionato di Serie A1 e sia Tubertini che Cuttini sanno bene che questi scontro diretti tra piccole sono partite che vanno assolutamente vinte. In tal senso ecco che ci si presenta un match dall’esito affatto scontato: se i patavini saranno in campo con un buon rooster dove spiccano i nomi di Shoj e Stern, pure va detto che anche Latina si è notevolmente rafforzata nell’estate di mercato. Anzi possiamo dire che la Top volley ha completamente cambiato volto in vista della nuova stagione della serie A1: da Ankara infatti è arrivato il regista bulgaro Seganov, mentre pure troviamo dopo una formativa esperienza all’estero un uomo di esperienza come Giulio Sabbi. Non solo: pure spiccano i nomi di Tillie e di Randazzo e non scordiamo che in panchina rimane lo schiacciature Cavuto. Insomma con tali protagonisti, ci attende oggi una partita davvero da non perdersi.

