Diretta Cisterna Siena/ Streaming video Rai: laziali favoriti (volley)

Cisterna Siena, diretta dagli arbitri Ilaria Vanni e Massimiliano Giardini presso il Palasport naturalmente di Cisterna di Latina, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 ottobre 2022, come anticipo televisivo per la quinta giornata della Superlega di volley maschile, il campionato dei campioni del Mondo di pallavolo, perché naturalmente vogliamo ricordare ancora una volta che l’estate 2022 ha portato all’Italia il quarto titolo iridato della nostra storia, trampolino di lancio perfetto per attirare l’attenzione anche sull’attività dei club.

La diretta di Cisterna Siena ci consente di mettere sotto i riflettori due squadre che non sono sulla carta fra le corazzate di questa Superlega, anche se la Top Volley Cisterna si gode un eccellente inizio di stagione e il secondo posto con 10 punti dopo le prime quattro giornate, nelle quali invece la neopromossa Emma Villas Aubay Siena è ancora rimasta tristemente al palo con zero punti al proprio attivo. Logicamente i laziali sono largamente favoriti nel pronostico per la vittoria stasera, ma è sempre il campo a dire la verità: che cosa ci offrirà quindi la diretta di Cisterna Siena?

La diretta tv di Cisterna Siena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Cisterna Siena sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA CISTERNA SIENA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Cisterna Siena metterà di fronte quasi gli estremi opposti della Superlega. Cisterna ha sorpreso fin dal debutto, vincendo per 0-3 alla prima giornata di campionato sul campo di Milano, poi ha concesso il bis rifilando un 3-0 a Taranto davanti al proprio pubblico e alla terza giornata ecco la vittoria per 3-1 contro Padova, di nuovo in casa. La quarta giornata ha portato la prima sfida contro una big e la prima sconfitta, ma non si può certo dire che perdere 3-2 a Trento sia un disonore, anzi ha confermato il valore di questa formazione.

Prospettive ben diverse per Siena, che aveva debuttato proprio a Trento con una dignitosa sconfitta per 3-1, ma che non è ancora riuscita a raccogliere nemmeno un punto. Il calendario non ha aiutato, perché alla seconda giornata è arrivata in Toscana Perugia, vittoriosa per 1-3, poi Siena ha perso per 3-0 a Milano nella terza giornata e con un brutto 0-3 casalingo al cospetto di Piacenza settimana scorsa. Serve invertire subito la tendenza, anche se la diretta di Cisterna Siena proporrà un altro match difficile per i toscani…











