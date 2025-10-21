Diretta Cisterna Trento streaming video Rai: orario e risultato live per la prima giornata della Superlega di volley, oggi martedì 21 ottobre 2025

DIRETTA CISTERNA TRENTO: IL DEBUTTO DEI CAMPIONI D’ITALIA

Finalmente comincia anche la nuova Superlega di volley: l’appuntamento televisivo è con la diretta Cisterna Trento alle ore 20.30 di questa sera, martedì 21 ottobre 2025, dal Palasport di Cisterna di Latina, dove i padroni di casa laziali avranno l’onore di ospitare nella prima giornata del nuovo campionato di pallavolo i campioni d’Italia in carica.

DIRETTA/ Macerata Perugia (risultato finale 3-1): la Balducci la chiude! (oggi 19 ottobre 2025)

Abbiamo ancora negli occhi la gioia per il trionfo dell’Italia ai Mondiali, che ha consentito agli Azzurri di diventare campioni del Mondo per la quinta volta nella storia e di completare una leggendaria doppietta con l’oro delle ragazze, anche nella partenza della nuova stagione di club ci sono similitudini perché la prima giornata si disputa alla sera in settimana.

Diretta/ Conegliano Milano (risultato finale 2-3): le lombarde trionfano al tie-break! (oggi 18 ottobre)

L’Itas Trentino indosserà sul petto lo scudetto tricolore conquistato a maggio nella finale contro Civitanova, sono passati ormai oltre cinque mesi e c’è quindi un grande desiderio di tornare ad emozionarsi anche per le gesta dei club nel campionato dei campioni, in particolare chi ha vinto tutto come Alessandro Michieletto e Riccardo Sbertoli, ma idealmente anche Daniele Lavia.

Per il Cisterna Volley sarà naturalmente una prima giornata di lusso, una sera di festa con l’onore di ospitare i campioni d’Italia in carica e magari anche un piccolo desiderio di rivincita dopo l’eliminazione per mano proprio della Itas nei quarti dei playoff scorsi, un pizzico di agonismo in più per rendere ancora più stuzzicante la diretta Cisterna Trento stasera…

Diretta/ Novara Chieri (risultato finale 3-0): Igidie da urlo, è dominio! (volley A1 15 ottobre)

CISTERNA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Rai Sport è il punto di riferimento anche in questa stagione per le partite della Superlega in chiaro, si comincia appunto con la diretta Cisterna Trento in tv ma anche in diretta streaming video su Rai Play. Ricordiamo anche VBTV, ma in questo caso solo su abbonamento.

DIRETTA CISTERNA TRENTO RAIPLAY

DIRETTA CISTERNA TRENTO: VERSO UNA NUOVA STAGIONE

Come detto, sono passati circa cinque mesi dalla fine della scorsa stagione, nella pallavolo siamo abituati alla netta divisione fra il periodo dedicato alle Nazionali sostanzialmente in estate e poi all’attività dei club, con il Mondiale terminato solo a fine settembre ovviamente è stata un’estate lunga. Per Trento la grande novità è il nuovo allenatore, che è l’argentino Marcelo Méndez, c.t. della Nazionale sudamericana bronzo a Tokyo 2020 e reduce a livello di club dall’esperienza in Polonia con lo Jastrzębski Węgiel, compresa la finale di Champions League persa nel 2024 proprio contro Trento.

Questa novità è intrigante, l’obiettivo è naturalmente dare nuova linfa a un ciclo già eccellente per Trento, che nel 2023 e nel 2025 ha vinto due scudetti e nel mezzo ha conquistato appunto la Champions League 2024. Per Cisterna ovviamente sarà un esame molto difficile: Daniele Morato e i suoi uomini cominceranno la nuova stagione come hanno finito la scorsa, affrontando la Itas con poche pressioni. Una vittoria sarebbe un aperitivo straordinario per il resto della stagione, una sconfitta non sarebbe un dramma: cosa ci dirà la diretta Cisterna Trento?