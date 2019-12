Diretta Città di Fasano Foggia/ Streaming video tv: quarti di Coppa Italia Serie D

Città di Fasano Foggia, in diretta dallo stadio Vito Curlo, rappresenta una delle partite per i quarti di finale della Coppa Italia Serie D 2019-2020: squadre in campo alle ore 14:30 di mercoledì 4 dicembre per quello che è a tutti gli effetti un big match, visto che ad affrontarsi sono la seconda e la terza forza del girone H di campionato. La marcia dei satanelli in questo torneo per il momento ha avuto ben pochi intoppi: il netto 3-0 rifilato all’Acireale ha fatto entrare i ragazzi di Ninni Corda nelle prime otto di Coppa Italia e adesso ci sono tutti i presupposti per vincere il torneo, che comunque rappresenta un obiettivo secondario rispetto alla promozione e il ritorno in Serie C. A questo proposito, domenica è arrivato un pareggio comunque utile sul campo della capolista Bitonto, che ha lasciato il Foggia a due punti dalla vetta; il Città di Fasano è una delle squadre che hanno battuto i rossoneri in campionato, vedremo se sarà in grado di ripetersi oggi. Per il momento allora restiamo in attesa della diretta di Città di Fasano Foggia, nel frattempo andiamo a leggere le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Città di Fasano Foggia non è disponibile sui canali del nostro Paese, ma come sempre l’appuntamento per gli appassionati è sul portale Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio stagionale oppure acquistare singolarmente la partita (il prezzo è fissato all’inizio dell’annata), in ogni caso potrete seguire la sfida di Coppa Italia Serie D in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTA’ DI FASANO FOGGIA

Per Città di Fasano Foggia, Giuseppe Laterza dovrebbe cambiare qualcosa nel suo 4-4-2: in porta potremmo vedere Rizzitano, davanti a lui Lorusso e De Vitis (o Manuel Gonzalez) con Pedicone e Rizzo che correranno sulle fasce laterali. In mezzo al campo si candidano Pittelli e Sisto, a destra potrebbe arrivare una maglia per Forbes con Corvino che sarà confermato sull’altro versante; davanti invece Prinari e Augusto Diaz potrebbero lasciare il posto a Cavaliere e Cochis, almeno uno dei due potrebbe iniziare la partita di Coppa Italia Serie D. Turnover anche per Corda: Di Masi, Di Jenno e Viscomi rischiano sulla concorrenza di Anelli, Salines e Pertosa mentre il portiere dovrebbe essere Di Stasio, in mediana ci prepariamo a vedere i giovani Gemmi e Notaristefano con Gentile o Cittadino comunque in campo, a sinistra Gerbaudo (assente nell’ultima di campionato) a destra Sadek favorito sul classe 2002 Kourfalidis. Nel tandem offensivo cercano posto Cannas e Iadaresta: Staiano e Tortori sperano comunque di giocare.



