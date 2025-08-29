Presentazione della diretta Cittadella Alcione Milano, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni e possibile risultato finale

DIRETTA CITTADELLA ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Quella che commenteremo nella diretta di Cittadella Alcione Milano sarà la prima partita ufficiale tra le due squadre, solo qualche amichevole finita in pareggio prima di adesso. Perciò abbiamo preparato un confronto di tipo economico per no farvi mancare la nostra classica rubrica sui testa a testa. La rosa dell’Alcione è valutata complessivamente attorno ai 4 milioni di euro, con un valore medio per giocatore che si aggira sui 145 mila euro. Si tratta di una squadra giovane, con un’età media di circa 24 anni, che punta molto su calciatori in crescita e dal potenziale ancora da esprimere. Il giocatore più prezioso della rosa, il centrocampista difensivo Emerick Lopes, è valutato intorno ai 300 mila euro: un profilo interessante ma ancora lontano dalle cifre dei club più consolidati.

Il Cittadella, invece, presenta un quadro più solido. La rosa vale circa 7,5 milioni di euro, quasi il doppio di quella dell’Alcione, e la valutazione media dei singoli calciatori supera i 240 mila euro. L’età media si alza a circa 26 anni, segno di una squadra più esperta e strutturata. Il giocatore con la quotazione più alta è Francesco Amatucci, centrocampista centrale di 24 anni, valutato circa 800 mila euro: un dato che riflette un livello competitivo più vicino alla Serie B, categoria in cui il club è da anni protagonista. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cittadella Alcione Milano in streaming video, come seguire la partita

Alle 21.00 andrà in scena la diretta Cittadella Alcione Milano che per i non presenti allo stadio sarà visibile grazie a Sky Sport che avendo tutti i diritti sulla competizione anche per questa stagione manderà le immagini per gli abbonati ai suoi servizi sui canali Sky Sport e Sky Sport Calcio, dove andrà in onda la Diretta Gol, così come in streaming sulle piattaforma di SkyGo e NowTv.

Lombardi a caccia del bis

Allo Stadio Pier Cesare Tombolato scenderà in campo la diretta Cittadella Alcione Milano che sarà la gara d’apertura della seconda giornata del girone A di Serie C, iniziato lo scorso weekend, i granata padroni di casa sono una delle squadre retrocesse dalla Serie B e che quindi sulla carta dovrebbero essere favoriti per la promozione o almeno per il raggiungimento dei playoff, nella prima giornata però sono stati fermati sull’1-1 in casa della Virtus Verona in una partita che ha visto un’espulsione per lato.

Gli arancioblu invece cercheranno di ripetere l’ottima stagione dello scorso anno e raggiungere una posizione ai playoff che però dovrà essere lottata fino all’ultimo, la partenza comunque è ottima vista la convincente vittoria di misura per 1-0 in casa contro la Triestina.

Cittadella Alcione Milano, probabili scelte dei tecnici

I ventidue giocatori in campo nella diretta Cittadella Alcione Milano dovrebbero ricalcare le due formazioni viste nelle gare d’apertura con però alcune modifiche, anche obbligate nel caso dei granata che riproporranno il 4-2-3-1 di Manuel Iori con Zanellati come portiere, Crialese, Gatti, Pavan e De Zen i difensori, Vita e Barberis i mediani, Anastasia, Gaddini ed Egharevba i trequartisti, Bunino l’attaccante. Giovanni Cusatis invece sceglierà per il suo 4-3-1-2 Agazzi in porta, Renault e Bertolotti come terzini con Pirola e Ciappellano centrali, Muroni, Galli e Lopes i tre centrocampisti, Zamparo e Morselli la coppia d’attacco supportata alle spalle da Pitou.

Cittadella Alcione Milano, possibile risultato finale

La diretta Cittadella Alcione Milano si aspetta essere una partita equilibrata nonostante ai granata sia mancata la vittoria nella prima partita stagionale, come già detto i padroni di casa arrivano direttamente dalla Serie B e questo li rende una delle squadre favorite e più attrezzate per la promozione. Dall’altra parte i lombardi hanno dimostrato di essere una squadra ben organizzata ed equilibrata capace di far male in fase offensiva ma anche di saper soffrire in difesa pur di portarsi a casa il risultato, entrambe le squadre daranno tutto per vincere ma alla fine il risultato potrebbe vedere un pareggio equilibrato.