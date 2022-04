DIRETTA/ Cittadella Alessandria streaming video tv: all’andata vittoria veneta

DIRETTA CITTADELLA ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

La diretta di Cittadella Alessandria offre un confronto piuttosto nuovo, soprattutto per la Serie B. Quella dell’andata di questa stagione, infatti, è stata la prima sfida nel campionato cadetto tra le due formazioni. Prima di allora, piemontesi e veneti si erano affrontati appena due volte nella loro storia e sempre in Serie C nella stagione 2015-2016. A vincere entrambe le sfide, il Cittadella, con i risultati di 2 a 1 sia al Piercesare Tombolato all’andata, che allo stadio Giuseppe Moccagatta al ritorno.

Stessa storia nella categoria superiore. Anche all’andata, in Serie B, a portare a casa i tre punti è stato il Cittadella, che sul campo del Moccagatta si è imposto con Vita per 1 a 0 con gol dopo appena due minuti. Oggi, dunque, il quarto confronto della storia tra le due formazioni. (Aggiornamento di Josephine Carinci)

DIRETTA CITTADELLA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Cittadella Alessandria sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARTITA COMBATTUTA!

Cittadella Alessandria, in diretta lunedì 18 aprile alle ore 18:00 dallo Stadio Pier Cesare Tombolato, è valida per la trentacinquesima giornata di Serie B. Quella che prenderà il via tra pochi minuti sarà una delle sfide più interessanti di questo turno della serie cadetta: sia la formazione di Gorini che quella di Longo sono alla ricerca di punti importanti in termini di classifica, ci si aspetta grande battaglia.

Entriamo nel dettaglio di questa diretta Cittadella Alessandria. La compagine veneta è situata al decimo posto in classifica con 48 punti, frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. Branca e compagni sono a -6 dalla zona playoff e sperano di poter scalare posizioni in questo finale di campionato. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria esterna per 1-2 ai danni del Como. I grigi, invece, sono al sedicesimo posto con 29 punti, raccolti grazie a 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte. L’undici di Longo è in piena zona playout, a cinque punti dalla Spal. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria interna per 2-0 contro il Pordenone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ALESSANDRIA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Cittadella Alessandria che prenderà il via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi partendo dai padroni di casa, schierati da mister Gorini con l’ormai classico 4-3-1-2. L’albanese Kastrati tra i pali, linea a quattro di difesa composta da Mattioli, Del Fabro, Perticone e Donnarumma. Branca agirà davanti la difesa, sostenuto dalle mezzali Vita e Lores. L’ex Roma Antonucci da trequartista, alle spalle di Baldini e Beretta. Passiamo adesso alla compagine piemontese, mister Longo opterà per il 3-4-1-2: Pisseri in porta, pacchetto arretrato composto da Parodi, Di Gennaro e Coccolo. Sulle corsie laterali spazio a Pierozzi e Lunetta, con Casarini e Milanese in cabina di regia. Tra le linee agirà Palombi, a supporto del duo Corazza-Marconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo le agenzie di scommesse c’è un favorito per questa diretta Cittadella Alessandria, parliamo della formazione di casa. Le quote dei bookmakers di Eurobet parlano chiaro: la vittoria del Cittadella è data a 2,00, il pareggio è dato a 3,30, mentre il successo dell’Alessandria paga 3,90 volte la porta. Si profila una gara molto tattica secondo i principali analisti, come testimoniato dalle quotazioni di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente 1,65 e 2,10. C’è molto più equilibrio per quanto riguarda le quote di Gol e No Gol: la prima è data a 1,87, la seconda è data a 1,83.











