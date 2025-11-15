Diretta Cittadella Arzignano streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tombolato per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA CITTADELLA ARZIGNANO, GRANATA PER LA SESTA CONSECUTIVA

Si parte alle ore 17:30 di sabato 15 novembre 2025 con la diretta Cittadella Arzignano. Presso lo Stadio Piercesare Tombolato va in scena un derby che vede impegnate due società venete e dunque in palio non ci saranno solo i tre punti previsti per l’eventuale vincitore del match ma anche il prestigio di aver avuto la meglio sui rivali regionali.

I granata stanno vivendo un ottimo periodo e sono in cerca della sesta vittoria consecutiva, in modo tale da prolungare a nove la serie di risultati utili consecutivi fatta registrare da alcune settimane. I padroni di casa sono in sesta posizione avendo conquistato ben ventuno punti ed hanno messo nel mirino l’Inter U23 e l’Alcione Milano.

Gli uomini di mister Manuel Iori arrivano dallo 0 a 1 maturato in trasferta sul campo delle Dolomiti Bellunesi grazie alla rete messa a segno dal solito Castelli. Al dodicesimo posto nella classifica del girone B di Serie C troviamo invece l’Arzignano Valchiampo, una delle squadre a quota 13 come Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi, Albinoleffe, Pergolettese e Giana Erminio.

I giallazzurri arrivano a loro volta dal ritrovato successo per 1 a 0 contro la Pergolettese e sperano di ripetersi dopo che il gol di Nanni siglato al 1′ si era rivelato fatale nell’ultimo weekend di campionato. I Grifoni si augurano di entrare in zona playoff e mantenersi al tempo stesso lontani da quella valida invece per la retrocessione.

DIRETTA CITTADELLA ARZIGNANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire la diretta Cittadella Arzignano ovunque vi troviate in streaming se possessori di un abbonamento a Sky. La partita di serie C è accessibile a tutti gli iscritti che utilizzeranno l’applicazione di Sky Go sia sul pc che da smart phone o tablet.

DIRETTA CITTADELLA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Arzignano: tutte e due le compagini dovrebbero iniziare la partita utilizzando il modulo 3-5-2. Il tecnico Iori schiererà Zanellati, Redolfi, Salvi e Cecchetto, De Zen, Vita, Amatucci, Barberis e Crialese, Rabbi e Castelli. Per gli ospiti di mister Di Donato vedremo invece in campo Manfrin, Milillo, Rossoni e Toniolo, Cariolato, Lakti, Moretti, Chiarello e Bernardi, Mattioli e Nanni.

DIRETTA CITTADELLA ARZIGNANO, LE QUOTE

La classifica influenza il pronostico per il risultato finale della diretta Cittadella Arzignano che si evince dalle quote proposte. I bookmakers come ad esempio Snai non ritengono di dover pagare il trionfo dei padroni di casa oltre l’1.60 ed il pareggio rappresentato dall’x è invece quotato a più del doppio, ovvero a 3.40. La vittoria degli ospiti è infine indicata addirittura a 5.25.