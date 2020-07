Diretta Cittadella Ascoli/ Streaming video DAZN: è vera crisi per i veneti? (Serie B)

Cittadella Ascoli, partita che è in diretta dallo stadio Tombolato, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio e rientra nel programma della 35^ giornata della Serie B 2019-2020. Una sfida tra due squadre che hanno diversi obiettivi, e che attraversano momenti differenti: i veneti continuano a puntare la promozione, ma hanno perso in fila contro Crotone e Salernitana (incassando un totale di 7 gol) e dunque dovranno passare necessariamente dai playoff. Non solo, i granata rischiano di perdere una delle posizioni utili se questa crisi dovesse continuare; sarà interessante valutare quale sarà la risposta della squadra contro un Ascoli che ha saputo sfruttare al meglio il doppio turno casalingo e in questo momento sarebbe salvo senza nemmeno dover giocare i playout: prima è stata battuta la Salernitana e poi è stato superato l’Empoli, adesso i marchigiani vogliono proseguire la loro corsa. Aspettiamo che la diretta di Cittadella Ascoli prenda il via, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Ascoli sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

E’ sempre 4-3-1-2 per Roberto Venturato, anche in Cittadella Ascoli: in difesa si prepara a tornare titolare Amedeo Benedetti a sinistra, in mezzo potrebbero esserci ancora Frare e Camigliano (ma occhio ad Adorni) con Mora confermato a destra e Paleari portiere. Sulle mezzali, Branca rileva Gargiulo che pure ha segnato lunedì sera; dall’altra parte D’Urso e Proia contendono la maglia a Vita, in mezzo a fare gioco tornerà quasi certamente capitan Iori che avrà davanti a lui presumibilmente Rosafio, che agiranno come trequartista per lanciare i due attaccanti tra cui Davide Diaw, sicuro del posto (Stanco potrebbe giocarsi una maglia).

Modulo quasi speculare per Davide Dionigi, che però gioca con la difesa a tre: Brosco, Gravillon e Ferigra i favoriti per proteggere il portiere Leali, così da alzare nuovamente la posizione di Padoin e Sernicola che dovrebbero occuparsi degli esterni, dove è in ballottaggio anche Ranieri che lunedì sera ha giocato come terzo centrale arretrato. In mezzo al campo Cavion può fare coppia con Troiano; davanti a questi due giocatori si candida Leonardo Morosini per avere la maglia di trequartista in accompagnamento gli attaccanti, che potrebbero essere nuovamente Scamacca e Ninkovic (che torna buono anche per fluttuare tra le linee).



