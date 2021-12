DIRETTA/ Cittadella Ascoli (risultato finale 2-0) video tv: veneti in zona playoff!

DIRETTA CITTADELLA ASCOLI (RISULTATO FINALE 2-0): VENETI IN ZONA PLAYOFF

Il Cittadella batte l’Ascoli 2-0, conquista i tre punti e si riporta in zona playoff. Vittoria conquistata grazie ai due calci di rigore trasformati ottimamente dall’ex Baldini. Partita abbastanza spezzettata nel primo tempo, sbloccata attorno alla mezzora dopo il fallo commesso da D’Orazio all’interno della propria arra. Consultazione del Var e penalty assegnato ai padroni di casa, avanti con l’esecuzione glaciale dell’ex Baldini. Il giocatore del Cittadella ha firmato il bis nella ripresa, sempre dagli undici metri, questa volta per un fallo rimediato da Vita. Vittoria meritata da parte dei padroni di casa, Ascoli troppo arrendevole e timido in chiave offensiva. I veneti, dal canto loro, hanno legittimato il vantaggio e sono andati vicini persino al 3-0 colpendo una traversa con Cuppone. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Diretta/ Alessandria Cittadella (risultato finale 0-1) streaming: la decide Vita!

BALDINI FA DOPPIETTA

Abbiamo superato il sessantesimo minuto della diretta di Cittadella Ascoli e il risultato è fermo sul 2-0 per i padroni di casa. Al trentatreesimo la formazione guidata da Gerini passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Baldini. Destro praticamente perfetto ad incrociare, Leali si tuffa ma non intuisce. E l’ex di turno sblocca l’equilibrio della partita trovando il gol dell’uno a zero. Nella ripresa è ancora il Cittadella a spingere sull’acceleratore. Siamo al quarto minuto del secondo tempo e fallo netto di Avlonitis su Vita. L’arbitro vede tutto e assegna il calcio di rigore senza troppi dubbi. Dagli undici metri si presenta Baldini, che insacca il gol del 2-0. Si mette in salita, adesso, per l’Ascoli. Dura recuperare due reti, ma mancano ancora più di trenta minuti al termine. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Diretta/ Ascoli Parma (risultato finale 0-0): traversa colpita da Vazquez al 95'!

SOSTANZIALE EQUILIBRIO

Cittadella Ascoli in campo da circa quindici minuti di gioco e risultato live fermo sullo 0-0. Partita fin qui priva di grandi occasioni, con la formazione bianconera che ha provato a fare la partita nei primi minuti. Il Cittadella esce fuori gradualmente, conquistando tre calci d’angolo che tengono in apprensione la retroguardia marchigiana. Al diciassettesimo spunto interessante di Antonucci sulla corsia destra, dove ottiene l’ennesimo corner per i padroni di casa, dopo aver tenuto palla contro tre. Dalla bandierina colpisce Branca, ma il pallone viene intercettato dalla difesa ospite che spazza prontamente. Equilibrio e squadre attente in questo primo scorcio del Tombolato. Regge l’equilibrio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Diretta/ Cittadella Como (risultato finale 2-2): super rimonta lariana!

SI COMINCIA

Andrea Colombo è l’arbitro designato per dirigere la gara Cittadella Ascoli, che si gioca a brevissimo allo stadio Piercesare Tombolato, nella quale i veneti di Edoardo Gorini affrontano l’Ascoli con alla guida Andrea Sottil. L’arbitro della sezione di Como giunge alla sesta gara stagionale e nelle precedenti ha diretto il Cittadella nel successo casalingo contro il Pordenone nella Iva giornata. Per llui l’assistenza dei guardialinee Macaddino e Ceccon, mentre a bordo campo le funzioni di quarto uomo saranno svolte sa Ancora. Postazione Var con Maggioni e l’assistente Rossi.

Per quanto riguarda la disciplina Colombo ha finora mostrato 23 cartellini gialli, sanzionato una espulsione e un calcio dagli 11 metri. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Cittadella Ascoli inizia!

CITTADELLA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cittadella Ascoli sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

TESTA A TESTA

Per la diretta di Cittadella Ascoli serve ora andare a curiosare anche nello storico che unisce i due club, pure oggi chiamati in causa nella 17^ giornata del campionato di Serie B. Dando subito un’occhio alla lista di precedenti, ecco che oggi emergono ben 22 riferimenti ufficiali, segnati pure dal 2000 a oggi e tra secondo campionato nazionale e Coppa Italia. Il bilancio che ne ricaviamo si presenta poi abbastanza equilibrato e ci riporta di 9 successi del Cittadella e otto vittorie dell’Ascoli, con anche cinque pareggi maturati fin qui.

Ampliando il quadro, va pur ricordato che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre è recente e risale solo allo scorso campionato della serie B. Allora, lo ricordiamo, fu successi dei granata in casa per 1-0 all’andata e vittoria di Piceni al Del Duca con un chiaro 2-0. (agg Michela Colombo)

PARTITA EQUILIBRATA

Cittadella Ascoli sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione AIA di Como. La gara in programma sabato 11 dicembre alle ore 14:00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Periodo positivo per il Cittadella, reduce dal successo in casa dell’Alessandria con il punteggio di 0-1. I veneti sono in serie positiva da sei partite, nelle quali hanno conseguito tre vittorie e tre pareggi. La formazione di Edoardo Gorini è quindi decima in classifica con 25 punti, in piena lotta per la zona playoff.

L’Ascoli è reduce dal pareggio casalingo a reti bianche, infatti la gara contro il Parma è terminata con il punteggio di 0-0. La squadra di Andrea Sottil è anch’essa in un buon periodo di forma, con lo stesso numero di risultati utili consecutivi realizzati dal Cittadella. I bianconeri con 26 lunghezze, occupano la settima posizione in classifica, e sono in piena zona spareggi promozione. Il bilancio dello scorso anno tra le due compagini è in parità. Nella gara di andata infatti, la vittoria è andata al Cittadella, la quale si è imposta 1-0. In quella di ritorno, a conquistare i tre punti è stato l’Ascoli, vincendo 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CITTADELLA ASCOLI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Cittadella Ascoli, le quali si sfideranno nella gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Edoardo Gorini, dovrebbe optare per il consueto schieramento, il 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare del Cittadella, la quale affronterà in casa l’Ascoli: Kastrati, Mattioli, Frare, Adorni, Donnarumma, D’Urso, Danzi, Branca, Antonucci, Beretta, Baldini.

In casa Ascoli, il tecnico Andrea Sottil, sembra intenzionato a proporre gran parte dei protagonisti delle recenti ottime prestazioni. Con il modulo 4-3-1-2, ecco la probabile formazione titolare bianconera, la quale dovrebbe partire dal primo minuto nella trasferta di Cittadella: Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Iliev.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote pere le scommesse della partita Cittadella Ascoli di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Cittadella, abbinata al segno 1, è quotata 2.05. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.10. Appare invece difficile il successo esterno dell’Ascoli, il quale associato al segno 2, è quotato a 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA