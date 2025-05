DIRETTA CITTADELLA BARI (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA FAVILLI!

Inizia il match tra Cittadella e Bari. Favilli ha l’occasione per sbloccarla ma si fa respingere il tiro da Favilli. Favilli! Bari in vantaggio! Dorval in mezzo con il cnetravanti che realizza in area. Olivieri si accentra e calcia, palla sulla traversa! Termina la prima frazione di gioco, Bari avanti grazie a Favilli. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE DIRETTA CITTADELLA BARI, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cittadella Bari allora dovrete essere abbonati a Sky, pacchetto Sport. Per vedere la diretta streaming video invece potrete usufruire dell’applicazione di Sky Go.

SI GIOCA

Mancano ormai pochi giri di orologio alla diretta di Cittadella Bari, ma prima di immergerci nel rettangolo verde facciamo un passo verso i numeri visto che questa è la rubrica che si preoccupa delle statistiche. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che punta molto sulla difesa per vincere le partite come mostra anche il dato sui 23 metri di distanza media dalla porta che difendono. Però nonostante questo, abbiamo comunque 1,2 reti subite.

Se prendiamo le ultime tre partite dal punto di vista offensiovo, la squadra ha segnato un gol e mezzo, se la paragoniamo alla stagione che è di 0,8 vediamo subito un cambio di marcia per salvarsi. Il Bari punta invece a non far giocare gli avversari con il 23% di azioni che termina con un fallo. Questo ci fa intuire che si punta molto sui calci piazzati. Basterà a portare a casa il risultato? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cittadella Bari, il fischio di inizio è vicino e avremo il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

TUTTI AL TOMBOLATO

Meno partite mancano e più quelle che restano rischiano di essere gare determinanti per il futuro delle rispettive squadre. La diretta Cittadella Bari, in programma venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30, è uno spartiacque fondamentale della stagione.

Il Cittadella è 19esimo a 36 punti, a -3 dalla zona playout e -4 addirittura dalla salvezza. Insomma, tutto nel giro di pochissimi punti anche se naturalmente il Citta non ha il destino tra le proprie mani. L’ultima gara è stato un pareggio a Frosinone.

Il Bari è ottavo a 47 punti dunque attualmente ai playoff, anche se a pari punti con il Cesena nono. Tutto può ancora succedere, ma i pugliesi hanno un bel vantaggio per entrare nelle prime otto. I biancorossi arrivano da un prezioso 1-0 con il Pisa.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BARI

Il Cittadella giocherà con il modulo 4-3-1-2: Kastrati tra i pali, protetto dal quartetto Carissoni, Pavan, Angeli e Masciangelo. A centrocampo ci saranno D’Alessio, Amatucci e Palmieri con Vita dietro al duo Rabbi-Okwonkwo.

Il Bari invece predilige l’assetto tattico 3-5-2 con Pissardo in porta, protetto da Pucino, Vicari e Mantovani. Nella zona nevralgica del campo ci saranno, da destra verso sinistra, Oliveri, Maiello, Lella, Dorval e Obaretin. In attacco Bonfanti e Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CITTADELLA BARI

La vittoria del Cittadella è quotata a 2.60, poco più bassa di quella del Bari a 2.70 mentre il pareggio è offerto a 3.5. Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.