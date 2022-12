Diretta/ Cittadella Bari, streaming video tv: Lores vs Botta (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA BARI: PARTITA COMBATTUTA E PIENA DI INSIDIE!

Cittadella Bari, in diretta giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre che giocano un ottimo calcio e che cercano continuità di risultato.

Il Cittadella è tredicesimo con 19 punti in quindici partite, frutto di quattro pareggi, sette pareggi e quattro pareggi. Veneti reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo del Genoa. Il Bari, invece, è terzo quota 23 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, otto pareggi e due sconfitte. Galletti reduci dal pareggio interno per 0-0 contro il Pisa.

CITTADELLA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BARI

C’ qualche nodo da sciogliere in vista della diretta Cittadella Bari, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 4-3-1-2: Kastrati, Vita, Perticone, Visentin, Cassandro, Carriero, Pavan, Branca, Antonucci, Magrassi, Lores. Passiamo adesso ai Galletti, schierati con lo stesso modulo di gioco: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Folorunsho, Botta, Antenucci, Scheidler.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cittadella leggermente favorito sul Bari secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Cittadella è a 2,50, il pareggio è quotato 2,90, mentre la vittoria del Bari è a 3,10. Secondo gli esperti sarà una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,82.

