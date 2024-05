DIRETTA/ Cittadella Bari video streaming tv: molto meglio i galletti nei precedenti (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA CITTADELLA BARI, I TESTA A TESTA

La diretta di Cittadella Bari non è il primo capitolo di questa rivalità, bensì il quindicesimo se contiamo anche la gara di oggi. Nelle scorse partite, il computo totale afferma 6 vittorie per i galletti, altrettanti pareggi e solo due vittorie per il Cittadella. Vittorie che poi sono anche abbastanza datate. I galletti riescono spesso e volentieri a fare delle goleade contro gli odierni ospiti, basti ricordare il 4-2 di sette anni fa con le reti di Improta e di Garrone, che ormai non giocano più con la casacca biancorossa.

Video/ Como Cittadella (2-1) gol e highlights: sorpasso con Goldaniga nel recupero! (Serie B, 1 maggio 2024)

Nel 2020 invece il 3-0 sempre dei pugliesi. Con le reti che arrivarono da Maita e Folorunsho, oggi in forza al Verona in Serie A. Una sfida che dunque potrebbe sorridere con il favore storico al Bari, ma negli ultimi due precedenti questa partita si è risolta con il pareggio. Vedremo se questo trend si confermerà oppure no, noi vi invitiamo a non abbandonare la pagina per leggere insieme a noi le statistiche della diretta di Cittadella Bari. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Bari Parma (risultato finale 1-1): i ducali tornano in Serie A! (Serie B, 1 maggio 2024)

CITTADELLA BARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chi vuole vedere Cittadella Bari dovrà sottoscrivere un abbonamento a Sky tramite pacchetto Calcio oppure a Dazn.

L’alternativa è la diretta streaming sempre presso i sopracitati canali. In entrambi i casi si può scaricare l’applicazione su qualsiasi dispositivo.

CITTADELLA BARI, RENDIMENTI RECENTI DELUDENTI

Al Tombolato ci si gioca una stagione. La diretta Cittadella Bari vede i granata a -3 dalla zona playoff, dove il Brescia è e resta l’avversario da monitorare in quanto il destino è nelle loro mani. Ciò non toglie che il Citta ultimamente sta gettando alle ortiche troppe partite come ad esempio i tre pareggi di fila e la sconfitta contro il Como.

DIRETTA/ Como Cittadella (risultato finale 2-1): Goldaniga firma il sorpasso! (Serie B, 1 maggio 2024)

Anche il Bari è in condizioni pessime con soli due punti guadagnati nelle ultime cinque uscite, troppo poco per una squadra che ha l’obbligo di salvarsi dopo aver sfiorato la Serie A l’anno scorso. I biancorossi sono a 37 punti così come Ternana e Ascoli con lo Spezia a 40. Tornando ai risultati, l’1-1 della scorsa settimana con il Parma ha sancito per i crociati l’aritmetica promozione in Serie A. La gara si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15:00.

CITTADELLA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci siamo quasi, le probabili formazioni della diretta Cittadella Bari rappresentano ora un argomento di tendenza. I padroni di casa schierano col 3-5-2. In porta Kastrati, terzetto arretrato composto da Angeli, Pavan e Sottini. Agiranno come esterni Tessiore e Carissoni con il trio di centrocampisti Vita, Branca e Amatucci. In attacco Pittarello e Pandolfi.

Il Bari invece risponderà con il 4-2-3-1. Tra i pali Pissardo, difesa a quattro con Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. Il duo a centrocampo vede Maita e Benali con Sibilli, Aramu e Morachioli che giocheranno da trequartisti con l’obiettivo di aiutare Nasti.

CITTADELLA BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Interessante il capitolo delle quote per le scommesse della diretta Cittadella Bari. L’1 fisso è dato a 2.70 mentre il 2 a 2.80, con la X a 3.

L’Under 2.5 è più probabile dell’Over, almeno per i bookmakers, rispettivamente a 1.48 e 2.60. Più equilibrato il discorso del Gol e No Gol a 2.05 e 1.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA