Diretta Cittadella Benevento/ Streaming video tv: è scontro per i play-off (Serie B)

La diretta di Cittadella Benevento è inclusa nel palinsesto della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: le due squadre si affrontano per scalare la classifica ed ottenere un posto nella zona play-off. Gli ospiti si trovano infatti alla nona posizione con 37 punti, mentre i padroni di casa alla decima con 35 punti. Lo scontro diretto si preannuncia piuttosto equilibrato.

Per i granata è un buon momento. L’ultimo risultato è la vittoria contro il Pordenone, arrivata dopo una striscia di risultati altalenanti. L’obiettivo adesso è dunque quello di trovare continuità per togliersi qualche soddisfazione in questa avvincente stagione. La Strega, invece, arriva dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro l’Ascoli. Una brutta botta per i giallorossi, soprattutto in virtù degli altri risultati. È per questa ragione che adesso vogliono rialzarsi e tornare a conquistare punti fondamentali per le sorti del campionato.

DIRETTA CITTADELLA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Cittadella Benevento sarà visibile in diretta in televisione sul satellite per gli abbonati a Sky Sport oppure con una connessione a Internet per gli abbonati a Dazn tramite una SmartTv, una consolle o un decoder apposito o un dispositivo come Chromecast o Amazon Firestic. In streaming, invece, in un caso sarà possibile collegarsi alla piattaforma Sky Go da computer o dispositivi mobile e nell’altro caso tramite computer al sito ufficiale www.dazn.com oppure alle applicazioni ufficiali attraverso smartphone e tablet. L’appuntamento è a partire dalle 15.30.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BENEVENTO

I due allenatori, in occasione della diretta Cittadella Benevento, dovranno fare i conti con qualche assenza: vediamo quali sono le probabili formazioni del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie B. I padroni di casa non hanno a disposizione Branca e Danz, mentre sono rientrati dopo il turno di squalifica Antonucci, Mattioli e Tounkara. Il 4-3-1-2 di mister Gorini dovrebbe essere dunque così schierato: Kastrati; Cassando, Del Fabro, Donnarumma; Vita, Pavan, Laribi; Antonucci; Beretta, Tounkara. Gli ospiti invece dovranno fare a meno degli infortunati Elia, Viviani e Moncini, oltre che di Lapadula. In compenso sono rientrati tra i disponibili Gyamfi e Sau. Il 4-3-3 di mister Caserta dovrebbe dunque essere così schierato: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Petriccione, Acampora; Insigne, Forte, Tello.

QUOTE CITTADELLA BENEVENTO

Infine, diamo un occhio alle quote della diretta Cittadella Benevento offerte dall’agenzia di scommesse Snai: il match, come anticipato, si preannuncia piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata a 3,00, mentre un successo degli ospiti, con il segno 2, è a 2,50. Il pari, con il segno X, è invece quotato a 3,05.



