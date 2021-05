Diretta Cittadella Brescia/ Streaming video DAZN: 1° turno playoff incerto! (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA: CLOTET ADESSO CI CREDE!

Cittadella Brescia viene diretta dal signor Ivano Pezzuto e, alle ore 18:00 di giovedì 13 maggio, si gioca allo stadio Tombolato per il primo turno dei playoff di Serie B 2020-2021. Inizia la post season ed ecco la squadra veneta: una costante, ma adesso Roberto Venturato vuole finalmente prendersi quella promozione che ha sfiorato due anni fa e che la società granata non ha mai centrato. Campionato altalenante quello del Cittadella, chiuso con un pareggio contro il Venezia con cui ha confermato il fattore campo per oggi; potrà dunque pareggiare (con eventuali supplementari) per andare in semifinale.

Deve vincere in trasferta il Brescia, che però è in un momento esaltante: con l’autoritaria vittoria di Monza si è presa un posto nei playoff, arriva da 4 successi consecutivi e nel girone di ritorno ha viaggiato a ritmi da promozione diretta. Pep Clotet ha cambiato il volto delle rondinelle senza mezzi termini e adesso attenzione, perché potrebbero anche arrivare sorprese; vedremo quello che succederà nella diretta di Cittadella Brescia, intanto possiamo dare uno sguardo alle probabili formazioni di questa partita molto interessante.

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Brescia, come tutte le partite dei playoff di Serie B, viene affidata a DAZN: la piattaforma è riservata in esclusiva agli abbonati, che potranno dunque accedere al servizio con la visione in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv con connessione a internet. Da valutare poi se il canale DAZN1, aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni, trasmetterà la partita: nel caso l’appuntamento è al numero 209 del decoder satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

È sempre il 4-3-1-2 il modulo di Venturato, anche per Cittadella Brescia: rispetto a lunedì dovrebbero tornare titolari Iori e Proia, il primo al centro del campo con D’Urso e Gargiulo (favorito su Vita) sulle mezzali e il secondo teoricamente sulla trequarti, accompagnando i due attaccanti che dovrebbero esser Ogunseye e Tsadjout. Per il resto la difesa non dovrebbe cambiare: il portiere sarà Kastrati, davanti a lui avremo invece due centrali in Adorni e Camigliano (ma con Frare che ovviamente si gioca una maglia e potrebbe spuntarla) mentre sugli esterni giocheranno Ghiringhelli e Daniele Donnarumma. Clotet perde Ndoj per squalifica, dunque in mezzo al campo le soluzioni alternative sono Jagiello e Labojko: quest’ultimo sembra favorito per affiancare Van De Looi e Dimitri Bisoli che saranno titolari senza troppe discussioni, mentre Birkir Bjarnason potrebbe nuovamente giocare da trequartista (con lo stesso Jagiello e Spalek a insidiarlo) alle spalle di Ayé e Alfredo Donnarumma. In difesa Cistana e Mangraviti si dispongono a protezione di Joronen, sugli esterni Mateju e Martella sono ancora favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Cittadella Brescia, e dunque possiamo andare a vedere quale sia la previsione di questo bookmaker. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote una somma pari a 2,35 volte la vostra giocata; il pareggio è regolato dal segno X e vi farebbe guadagnare 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, per il successo degli ospiti bisognerà puntare sul segno 2 e il valore in questo caso ammonterebbe a 3,20 volte l’importo che sceglierete di investire.



