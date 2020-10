Diretta Cittadella Brescia/ Streaming video DAZN: big match al Tombolato (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA: DELNERI CERCA LA PRIMA VITTORIA!

Cittadella Brescia sarà diretta dal signor Marchetti, si gioca alle ore 21:00 di domenica 4 ottobre ed è la partita che chiude il programma della 2^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. Si tratta di un big match tra due squadre che lottano concretamente ed esplicitamente per la promozione; le rondinelle, retrocesse lo scorso luglio, hanno esordito con un pareggio interno contro l’Ascoli e poi non hanno giocato la partita di Coppa Italia contro il Trapani, qualificandosi al turno successivo a tavolino. Il Cittadella invece è partito bene, rispettando il pronostico alla prima giornata grazie al colpo sul campo della Cremonese; ora i veneti vanno a caccia di conferme provando finalmente a fare il salto di categoria che inseguono da qualche stagione, ma che finora è sempre sfuggito. Vedremo allora quello che succederà nel corso della diretta di Cittadella Brescia, intanto possiamo provare a fare una rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Brescia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con le partite di Serie B, ad eccezione dell’anticipo, è in esclusiva sul portale DAZN che ancora una volta fornisce l’intero programma del campionato cadetto. Bisognerà dunque essere in possesso di un abbonamento per seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

E’ il solito 4-3-1-2 quello che Roberto Venturato ipotizza per Cittadella Brescia: in porta va Maniero, davanti a lui Frare e Adorni comandano una difesa completa dai terzini Ghiringhelli e Daniele Donnarumma con quest’ultimo però insidiato da Amedeo Benedetti, in gol allo Zini. Centrocampo senza grosse sorprese: Branca e Vita affiancano il regista Pavan, Proia e Awua comunque sperano ancora in un posto così come il veterano Iori. D’Urso sarà il trequartista a supporto degli attaccanti, che ancora una volta dovrebbero essere Ogunseye e Tsadjout. Il Brescia di Gigi Delneri gioca con il 4-2-3-1: Papetti è squalificato, dunque spazio a Mangraviti per affiancare Chancellor al centro della difesa, Mateju e Martella i due laterali bassi con Joronen a coprire la porta. In mediana vedremo il tandem composto da Dessena e Labojko, favoriti su Bjarnason e Van de Looi; inevitabilmente la prima punta sarà Alfredo Donnarumma, si gioca un posto sulla trequarti Leonardo Morosini che deve vincere la concorrenza soprattutto di Ayé, che partirebbe da posizione centrale avendo invece Spalek e Zmrhal sulle corsie.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Cittadella Brescia è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella ospite: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,70 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 2,75 che accompagna il segno 1 per il successo dei padroni di casa. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la giocata con questo bookmaker.



