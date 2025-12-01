Serie C, Diretta Cittadella Brescia, streaming video tv: le due formazioni giocano un vero e proprio scontro diretto al Tombolato (1 dicembre 2025)

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano prima di immergerci nella diretta di Cittadella Brescia, il nostro obiettivo sarà quello di capire chi tra queste due compagini riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida dall’alto sapore di Serie B dei tempi che furono. I granata mantengono una media del 52% di possesso, con 1,6 xG e 1,3 xA, generando il 59% delle occasioni da attacchi rapidi nelle mezze corsie. Il dato atletico è tra i più alti del girone: 11,4 km percorsi per giocatore, con un pressing che porta a 12 recuperi offensivi a partita. Difensivamente il Cittadella concede qualcosa sulle imbucate centrali (1,2 xGA) e sui piazzati, da cui subisce il 34% dei gol.

Ai corner: 5,4 battuti, 5,0 concessi.Il Brescia propone un calcio più ordinato e ragionato, costruito sul controllo dei ritmi: 55% di possesso, 1,7 xG, 1,1 xGA, e una precisione di passaggio dell’86% che gli permette di governare la partita a blocchi. I lombardi tirano in media 12 volte, con 4,6 conclusioni nello specchio, e costruiscono il 62% delle occasioni attraverso le catene laterali, soprattutto sulla sinistra. La difesa è tra le più solide: 3,1 tiri nello specchio concessi, con pochissimi spazi lasciati nei 20 metri finali. Corner: 4,7 battuti, 3,8 concessi, segno di una squadra che difende alta ma controlla bene l’ampiezza. Ora commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CITTADELLA BRESCIA, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Cittadella Brescia? Essendo una partita di Serie C, l’unico modo è abbonarvi a Sky e dunque scegliere eventualmente se guardarla in diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

CITTADELLA BRESCIA, CHI AL TERZO POSTO?

Ci sono partite dove non servono presentazioni, ma semplicemente vedere la classifica. La diretta Cittadella Brescia, in programma lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:30, vedrà infatti la quarta in classifica ospitare la terza.

I padroni di casa sono in striscia positiva di risultati avendo vinto consecutivamente contro Triestina, Ospitaletto, Inter U23, Pro Vercelli, Dolomiti Bellunesi, Arzignano e Lecco. L’ultima sconfitta è stata con il Lumezzane a fine settembre.

Il Brescia ha perso un po’ di terreno a novembre, avendo vinto con la Triestina ma successivamente perso con l’Alcione Milano e pareggiato sia con l’Ospitaletto che col Vicenza. A migliorare quantomeno l’umore c’è stat il 3-1 in casa della Sambenedettese in Coppa Italia Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

Il Cittadella si disporrà secondo il modulo 3-4-3 con Zanelatti in porta. Difesa composta da Salvi, Redolfi e Cecchetto, a centrocampo spazio invece a De Zen, Verna, Amatucci e Crialese. In attacco Castelli, Falcinelli e Rabbi.

Il Brescia replicherà con lo stesso assetto tattico: tra i pali Gori, protetto Sorensen, Pasini e Silvestri. Agiranno da esterni Armati e De Maria con Mercati, Zennaro e Balestrer tin mediana. Davanti tandem offensivo Di Molfetta e Cazzadori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CITTADELLA BRESCIA

La squadra favorita sulla carta è il Brescia a 2.20 contro i 3.05 della Cittadella e il pareggio a 3. Gol a 2.00, il segno opposto No Gol a 1.65.