Diretta Cittadella Brescia/ Streaming video tv: lombardi vicini al baratro (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA: SPROFONDO LOMBARDO?

Cittadella Brescia sarà in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo per la 27^ giornata di Serie B 2022-2023. Turno infrasettimanale intrigante, tra due società che si sono mosse all’opposto: partito malissimo, il Cittadella ha comunque confermato il suo allenatore Edoardo Gorini che pian piano ha aumentato i giri del motore, riuscendo ad avvicinare i veneti – comunque non ancora tranquilli – alla zona playoff con una serie positiva, culminata al momento nella vittoria sul campo della Ternana arrivata in rimonta.

Il Brescia invece ha dato vita a una serie di cambi in panchina quasi surreali: l’ultimo della lista, Daniele Gastaldello, è stato contestato al primo allenamento e il risultato non è cambiato, sconfitta interna contro il Bari e settimo ko consecutivo per una squadra penultima in classifica e in piena crisi, con l’incubo retrocessione sempre più concreto. Cosa succederà nella diretta di Cittadella Brescia? Lo scopriremo tra poco, nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Brescia sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento però sarà disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio, poiché il canale di riferimento sarà Sky Sport 254. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match di Serie B anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

È possibile che Gorini confermi buona parte del 4-3-1-2 con cui ha vinto al Liberati: quasi certamente nella diretta Cittadella Brescia non cambia la difesa veneta con Pavan-Frare centrali davanti a Kastrati, e due terzini in Mattioli e Giraudo. A centrocampo invece Vita può sostituire Branca o Crociata – che però arriva da una doppietta – con la conferma di Carriero da perno centrale; Antonucci insidiato da Embalo sulla trequarti, davanti invece a giocarsela con Magrassi e Ambrosino sono come sempre Raul Asencio e Tommy Maistrello.

Il Brescia viaggia ormai senza troppe certezze: Gastaldello dovrebbe scegliere l’albero di Natale con Ayé o Flavio Bianchi vertice alto, e due trequartisti che sarebbero Olzer (o Listkowski) e Pablo Rodriguez. Nei tre in mediana vanno per la conferma Van de Looi e Bjorkengren, ma anche Dimitri Bisoli dovrebbe avere la meglio su Labojko e Ndoj; in difesa Cistana farà il centrale con uno tra Adorni e Papetti, a destra agirà come sempre Karacic con Huard a sinistra, in porta andrà Andrenacci.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Cittadella Brescia possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 27^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,60 volte la quota messa sul tavolo.

