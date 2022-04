DIRETTA/ Cittadella Brescia video streaming tv: è ormai una classica in Serie B

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA: TESTA A TESTA

La diretta di Cittadella Brescia sta per farci compagnia: una partita che è ormai diventata classica in Serie B, giocata parecchie volte in epoca recente e che l’anno scorso tanto per dirne una ha rappresentato il primo turno dei playoff. Eravamo qui al Tombolato, e aveva vinto il Cittadella che poi si sarebbe spinto a giocare la seconda finale in tre anni, perdendola per la seconda volta: ad eliminare il Brescia era stato il gol di Federico Proia, ma secondo il regolamento ai veneti sarebbe bastato anche il pareggio. Cittadella Brescia conta 25 precedenti, andati in scena negli ultimi 14 anni: una tradizione dunque davvero ricca, con i veneti che hanno vinto solo cinque volte (contro le 9 del Brescia) ma imbattuti dal febbraio 2017 (tre vittorie e cinque pareggi da allora).

Al Tombolato l’ultima vittoria del Brescia risale al 3-0 del settembre 2016, con gol di Federico Bonazzoli e doppietta di Leonardo Morosini e parziale che non era stato più pesante perché ancora sullo 0-0 Enrico Alfonso aveva parato un rigore ad Ernesto Torregrossa; va ricordato che le due squadre si erano affrontate nei playoff anche nel 2010, in semifinale: entrambe le partite erano terminate 1-0 per la squadra in trasferta, dunque beffa per il Cittadella che al ritorno aveva vinto con il gol di Davis Curiale al 90’ ma era stato eliminato per essersi piazzato peggio in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CITTADELLA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Cittadella Brescia in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

CITTA SENZA AMBIZIONI…

Cittadella Brescia, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Rondinelle alla rincorsa in un inseguimento al secondo posto che sembra ormai compromesso dopo il pareggio interno subito in extremis contro la Spal. A -3 dalla Cremonese il Brescia dovrà provare innanzitutto a garantirsi un posto nei play off col miglior piazzamento possibile.

Play off ai quali non parteciperà il Cittadella, con i veneti che quest’anno non sono riusciti a ripetere l’eccellente scorso campionato, chiusosi con la sconfitta nella finale play off contro il Venezia. Granata comunque già abbondantemente salvi e reduci da un pari in casa dell’Ascoli. Nel match d’andata allo stadio Rigamonti pari per 1-1 tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Brescia, match che andrà in scena al Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Tavernelli, Baldini. Risponderà il Brescia allenato da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Adorni, Cistana, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Leris; Ayé, Bajic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

