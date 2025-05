DIRETTA CITTADELLA BRESCIA, SCONTRO SALVEZZA

Le due squadre hanno come obiettivo quello di riscattarsi dalle recenti prestazioni. La diretta Cittadella Brescia, in programma giovedì 1 maggio 2025 alle ore 17:15, si disputerà al Tombolato e vedrà formazioni a pari merito. I granata non vincono dal 1 marzo, esattamente due mesi fa: in questo periodo hanno pareggiato consecutivamente con Cremonese e Carrarese e perso con Sudtirol, Sassuolo, Sampdoria e infine la Reggiana.

Il Brescia invece conta tre partite consecutivamente senza vincere ovvero i ko con Mantova e Pisa, entrambi per 2-1, intervallate dall’1-1 con il Cosenza. Il successo più recente è del 26 marzo quando la Leonessa ha avuto la meglio sullo Spezia.

DOVE VEDERE DIRETTA CITTADELLA BRESCIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cittadella Brescia sarà visibile su Sky attraverso l’abbonamento al pacchetto Calcio. La diretta streaming invece si potrà vedere sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

Il Cittadella scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Kastrati, protetto dal quartetto Salvi, Capradossi, Pavan e Masciangelo. In mediana Amatucci, Casolari e Tronchin con Tessiore dietro a Pandolfi e Okwonkwo.

Stesso modulo anche per il Brescia che in porta schiererà Lezzerini; difeso da Dickmann, Cistana, Adorni e infine Corrado, a chiudere il reparto. A centrocampo Bisoli, Verreth e Bjarnason con Galazzi in supporto a Juric e Borrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CITTADELLA BRESCIA

Il Brescia è favorito a 2.60 contro i 2.80 del Cittadella e i 3.10 del pareggio. Infine andiamo a vedere Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.65.

