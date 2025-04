DIRETTA CITTADELLA CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo in mano i numeri e vediamo cosa ci raccontano prima del fischio di inizio della diretta di Cittadella Carrarese, con questa rubrica infatti il nostro obiettivo è quello di analizzare i trend delle due squadre e anche capire chi potrebbe o meno avere la meglio nel corso dei novanta minuti. Senza ulteriori indugi vediamo i padroni di casa, stagione non proprio da incorniciare visto che abbiamo il peggior possesso palla del campionato con il 45% in media ogni weekend, questo poi comporta un sollecito della fase difensiva che subisce infatti 1,4 reti ogni novanta minuti.

Invece la Carrarese è una squadra che punta molto sul lato atletico del match con 9,7 km percorsi ogni novanta minuti, anche se questo combinato con la difesa alta fa subire il 20% delle reti nell’ultima mezz’ora di gioco, per di più in contropiede. Quindi attenzione al segno X che potrebbe essere un fattore quest’oggi con la percentuale messa al 30% dai principali bookmakers. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Cittadella Carrarese, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cittadella Carrarese, dove seguire in streaming la partita

I diritti della competizione della Serie B sono stati acquisiti da Dazn, come quelli dell’interezza della Serie A, per questo anche per la diretta Cittadella Carrarese sarà disponibile tramite la piattaforma di streaming accessibile dal sito o dall’applicazione, ma anche dai canali Dazn e Dazn1 presenti nel decoder Sky. Per poter usufruire del servizio servirà però un abbonamento che può essere di tre tipi, Standard, Plus o Goal Pass.

Toscani già salvi

Alle 15.00 andrà in scena allo Stadio Pier Cesare Tombolato la diretta Cittadella Carrarese, una partita dal valore relativo soprattutto per i toscani in quanto la loro stagione è vicina alla fine avendo quasi raggiunto la salvezza grazie alla vittoria 2-1 sul Bari ma essendo troppo lontani per provare a raggiungere i playoff per la promozione, questo risultato può essere positivo per loro vista la promozione dalla Serie C solamente dell’anno passato.

I veneti invece nonostante abbiano un margine di vantaggio sulle inseguitrici rischiano di più di venire risucchiate nella lotta salvezza anche se con l’ottimo pareggio 2-2 con la Cremonese hanno mostrato di essere ancora all’altezza della Serie B.

Cittadella Carrarese, probabili protagonisti della gara

La diretta Cittadella Carrarese obbliga i granata a scendere in campo con la formazione migliore possibile se non vogliono rischiare una sconfitta che li riporterebbe nel pieno della lotta salvezza, Alessandro Dal Canto sceglierà il solito 3-5-1-1 con Kastrati in porta, Salvi, Capradossi e Carissoni in difesa, D’Alessio, Vita, Tronchin, Palmieri e Masciangelo a centrocampo, Rabbi e Okwonkwo unico attaccante puro. I toscani potrebbero riservare qualche sorpresa Antonio Calabro dovrebbe confermare il 3-5-2 con Fiorillo, Imperiale, Fontanarosa e Ilanes come difensori, Zanon e Cicconi gli esterni, Giovane, Schiavi e Zuelli a centrocampo, Torregrossa e Finotto in attacco.

Cittadella Carrarese, quote e possibile esito finale

La diretta Cittadella Carrarese è una partita dal finale incerto come evidenziano anche le quote che Pokerstars ha assegnato per i diversi risultati possibili, il pareggio è considerato quello più difficile che accada e per questo il suo valore è di 2.90, la stessa cifra è quella invece pagata per la vittoria del Cittadella e della Carrarese fissata a 2.62. Questi valori ci possono dare alcune indicazioni sulla partita che le due formazioni giocheranno a viso aperto senza fare calcoli per la classifica ma mettendo in mostra uno spettacolo degno e non due squadre chiuse in difesa.