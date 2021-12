DIRETTA/ Cittadella Como video streaming tv: ecco la storia recente della partita

DIRETTA CITTADELLA COMO: I TESTA A TESTA

Sono appena 4 i precedenti della diretta di Cittadella Como se si considerano anche le gare disputate a campi invertiti. Le due squadre si sono trovate di fronte dal 1999 al 2002 prima in quella che si chiamava Lega Pro e poi in Serie B. Al Tombolato il Cittadella contro questo avversario ha sempre vinto rispettivamente per 1-0 nel gennaio del 2000 e un 2-1 nel dicembre 2001. A Como invece ci siamo trovati di fronte a un pari per 0-0 nel settembre 1999.

Nel maggio 2002 i lariani si imposero in casa contro questo avversario in una gara piena di emozioni e terminata col risultato finale di 4-3. Sicuramente la gara di oggi sarà piena di motivi per essere guardata considerando anche che entrambe gravitano a metà strada tra playoff e playout e potrebbero superarsi l’un l’altra.

DIRETTA CITTADELLA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Cittadella Como, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

CITTADELLA COMO: PARTITA COMBATTUTA!

Cittadella Como, in diretta mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Squadre in campo per il salto di qualità con Cittadella e Como a un passo dalla zona play off e dal gruppo di squadre a quota 22 punti. I lariani stanno facendo bene da neopromossi ma l’ultimo pari col Parma ha lasciato l’amaro in bocca per una gara a tratti dominata ma con una vittoria sfumata nel finale.

Nella doppia trasferta umbra contro Ternana e Perugia il Cittadella ha ottenuto due pareggi, arrivando a quattro risultati utili consecutivi ma non riuscendo ancora a cambiare passo verso la parte nobile della classifica. Il 23 dicembre 2001 il Cittadella ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno disputato in campionato contro il Como, risalente ormai a vent’anni fa con le squadre all’epoca sempre impegnate nel campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COMO

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Como, match che andrà in scena al Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Mattioli, Perticone, Frare, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Beretta, Baldini. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia; Gliozzi, La Gumina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cittadella Como in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 1.90 mentre viene fissato a 3.30 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 4.00 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.

