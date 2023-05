DIRETTA/ Cittadella Como video streaming tv: veneti avanti nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA COMO: TESTA A TESTA

La diretta di Cittadella Como regala gli ultimi 90 minuti della regular season per queste due formazioni. All’interno della propria storia Cittadella e Como si sono affrontate ben 7 volte con l’ago della bilancia che pende dalle parti della formazione granata con tre successi. Como che è uscito vincitore dal match contro il Cittadella in due occasioni, una nel 2002 con il pirotecnico 4-3, la seconda nell’ultimo scontro tra le due formazioni con i gol di Arrigoni e Mancuso.

La prima sfida tra le due formazioni è datata 1999 quando all’interno del campionato di Lega Pro C1/A, si accontentarono di un 0-0 nella prima giornata. In zona gol il Como ha colpito in 7 incontri ben 10 volte la difesa dei veneti; dall’altra parte il Cittadella è andato a segno altrettante 10 volte, creando dunque una situazione di equilibrio e di parità in zona offensiva. Le ambizioni dei due team sono differenti, il Como che spera nel miracolo chiamato play off, il Cittadella alla ricerca di punti per ottenere la matematica salvezza. (Marco Genduso)

CITTADELLA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cittadella Como, in diretta venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B. Veneti chiamati a blindare una salvezza diretta rincorsa faticosamente in questa stagione, dopo anni in cui il Cittadella è stato spesso protagonista nei play off. L’ultimo pari in casa del Sudtirol ha resto i granata padroni del loro destino, vista la differenza reti nettamente migliore rispetto al Cosenza anche un pareggio lascerebbe il Cittadella fuori dai play out.

A -2 dall’ottavo posto il Como farà comunque un estremo tentativo per agganciare i play off, i lariani sono rimasti in corsa grazie all’ultima vittoria interna sulla Ternana ma possono comunque essere soddisfatti di una salvezza resa sicura dagli ultimi risultati positivi. Nel match d’andata Como vincente con un secco 2-0 sul Cittadella, 2-2 nell’ultimo precedente tra le due formazioni in veneto datato primo dicembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COMO

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Como match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Vita, Branca, Carriera, Crociata; Antonucci; Ambrosino. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Iovine; Cerri, Cutrone.

CITTADELLA COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











